Java Occidental está en la lista de provincias afectadas por la Super Gripe Subclade K, aquí están los síntomas

Bandung, VIVA – El Ministerio de Salud de la República de Indonesia confirmó el descubrimiento del virus. Súper gripe El subclado K es una nueva variante de la influenza A H3N2, que se ha extendido en ocho provincias de Indonesia. Se dice que esta variante tiene síntomas más graves y aparece repentinamente que la gripe estacional en general.

Lea también: Ministerio de Salud detecta casos de súper gripe en Indonesia



Java Occidental es una de las provincias que registró casos de súper gripe. Según se informa, en los últimos tiempos varios distritos y ciudades de esta región han experimentado un aumento de los casos de gripe.

Lea también: La Súper Gripe está en el foco de atención mundial, ¿es peligrosa y cuáles son los síntomas?



En la ciudad de Bandung, aunque se han encontrado residentes con síntomas de gripe, aún no es seguro si el caso es Super Gripe Subclade K. El Servicio de Salud de la ciudad de Bandung todavía está esperando los resultados de las pruebas de laboratorio de las muestras que se han enviado al Ministerio de Salud.

El jefe del Servicio de Salud de la ciudad de Bandung, Sony Adam, explicó que en general los síntomas de la Supergripe Subclade K se parecen a los de la gripe común, pero con síntomas más graves.

Lea también: La votación de los premios PSSI 2026 comienza el 6 de enero, Jay Idzes y Rizky Ridho luchan por el voto público, vea cómo votar



«Las quejas incluyen fiebre alta que aparece repentinamente, dolor muscular extremo, fatiga severa y tos severa», dijo Sony Adam, el viernes (01/02/2025).

Añadió que hasta el momento su partido sigue de cerca las condiciones de salud de la población de la ciudad de Bandung mientras espera los resultados de los exámenes de laboratorio para confirmar el tipo de virus que circula.

El público también siente preocupación por esta súper gripe, especialmente el grupo de personas mayores, que se considera más vulnerable a experimentar síntomas graves si se exponen.

En respuesta a esto, el Servicio de Salud de la ciudad de Bandung junto con el Servicio Provincial de Salud de Java Occidental recordaron que la Supergripe Subclade K tiene el potencial de causar síntomas graves, especialmente en grupos vulnerables como los ancianos y los que padecen comorbilidades, si no se trata rápidamente.

Sin embargo, se recomienda al público que mantenga la calma y aumente la vigilancia adoptando un estilo de vida limpio y saludable. El gobierno invita a las personas a lavarse las manos con regularidad, usar mascarillas cuando estén enfermas, mantener su sistema inmunológico y acudir inmediatamente a un centro de salud si experimentan síntomas graves de gripe. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)