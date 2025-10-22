Java Occidental es el nivel número 1 de quejas por estafas financieras, ¿’Emok Bank’ sigue siendo el favorito de los ciudadanos?

Jacarta – La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) reveló hechos sorprendentes, Java Occidental convertirse en una provincia con un alto nivel de denuncias fraude (estafa) las finanzas más altas de Indonesia. OJK también destacó que la práctica de otorgar préstamos a los bancos emok, también conocidos como usureros, todavía está muy extendida en esta región.

La directora ejecutiva de la Supervisión de Conducta Empresarial, Educación y Protección del Consumidor de Servicios Financieros de OJK, Friderica Widyasari Dewi, explicó que desde el establecimiento del Centro Antiestafa de Indonesia (IASC) en 2013, había recibido más de 270 mil informes de fraude financiero. Con pérdidas totales que alcanzan los 7 billones de IDR.

Según datos del IASC nacional, el número de informes de fraude específicos en la provincia de Java Occidental alcanzó 61.857 quejas. Durante el período de enero a septiembre de 2025, hubo 631 denuncias de inversiones ilegales y préstamos en línea (piñones) ilegal hasta 3.051 denuncias.

«Uno de los más altos de las tres categorías es Java Occidental. Tal vez porque la población es grande, pero esto también es una alerta para que todos mejoremos aún más la educación financiera y la alfabetización allí», dijo Friderica o quien se llama familiarmente Kiki en la Financial Expo (Fin Expo) en Rita Supermall Purwokerto, citado el miércoles 22 de octubre de 2025.

El pico del Mes de la Inclusión Financiera 2025 en Rita Mall Purwokerto

Kiki también destacó que la práctica de los emok bancarios o prestamistas sigue floreciendo en la región de Java Occidental. Este método es conocido desde hace mucho tiempo por la población local, que consiste en ir directamente a casa y ofrecer préstamos rápidos sin garantía, pero con intereses asfixiantes.

«Los usureros existen desde la antigüedad. Pero, ¿cómo podemos luchar contra ellos para que la gente no quede atrapada en diversos esquemas que les estrangulan el cuello?», afirma Kiki.

Como medida preventiva, OJK alienta a los actores empresariales de servicios financieros (PUJK) a ampliar el acceso a financiación legal y asequible para las comunidades pequeñas. Enfatizó que si bien las instituciones financieras formales aún deben realizar el proceso Conozca a su Cliente (KYC), es necesario seguir mejorando la velocidad y facilidad de acceso para que las personas no dependan de préstamos ilegales.

«Es por eso que desafiamos a PUJK a que pueda brindar acceso a financiamiento, crédito, etc., de una manera rápida, fácil y con una tasa de rendimiento razonable», dijo Kiki.

Añadió que OJK continúa coordinándose con el Ministerio del Interior y los gobiernos regionales para que los jefes regionales sean más conscientes del aumento de los delitos financieros en sus regiones. A través del Grupo de Trabajo Pasti (Grupo de Trabajo para la Erradicación de las Actividades Financieras Ilegales), OJK colabora con gobernadores, regentes, alcaldes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley locales para fortalecer la supervisión en las regiones.