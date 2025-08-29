Java debut Films ‘Franco,’ Achille Lauro ‘en una cita, Le Havre

«Franco: la memoria despreciada de España», un nuevo documental que marca el 50 aniversario de la muerte del dictador español Francisco Franco, está haciendo su debut en el mercado en este año Unifrance Rendez-Vous En Le Havre.

Es uno de una serie de nuevos documentos de teñir políticamente Películas de Java está trayendo de su musculosa pizarra de otoño lista para ingresar al mercado en el rendez-vous.

La película, producida por Galaxie Presse, con sede en París, explora el legado del infame líder de España y las formas en que su memoria está empoderando el nuevo movimiento de extrema derecha del país.

A pesar de las leyes recientes que prohíben glorificar la Guerra Civil española y excusar el francoismo, el himno «Cara Al Sol» a Franco se escucha regularmente en las manifestaciones en poder de la fiesta de Vox de derecha extrema de la España. Vox ha adoptado la narrativa de Franco sobre la identidad nacional española e hizo que la rehabilitación del dictador sea una parte clave de su campaña electoral.

La película se transmitirá en Francia en noviembre por su locutor de puesta en marcha, Histoire TV, con Java Films que lo lleva al mercado internacional de ventas por primera vez en Le Havre.

Java Films también ofrecerá la última película en su larga colaboración con la productora francesa Premières Lignes, «That Friday», la historia exclusiva detrás de los horribles ataques de Bataclan 2015 en París.

En la noche del 13 de noviembre de 2015, Daniel Psenny, entonces periodista de Le Monde que vivía en un edificio al lado de la sala de conciertos de Bataclan, tomó las primeras imágenes del ataque, que fueron ampliamente transmitidas y reembolsadas.

La película pregunta, ¿quiénes eran las personas en las imágenes? Y 10 años después, ¿qué ha sido de ellos? El documental se estrenará en Francia en LCP, que encargó la película el 13 de noviembre. El DOC ya se ha vendido a la emisora ​​belga francófona RTBF.

«Achille Lauro»

Películas de Java

Otra nueva adquisición para el distribuidor con sede en París, «Achille Lauro» revisa el secuestro de 1985 del crucero Achille Lauro en la costa de Egipto por miembros del frente de liberación palestina, que mantuvieron pasajeros y rehenes de la tripulación y exigieron la liberación de 50 palestinos celebrados en las prisonas israelíes. La prueba de tres días culminó con el asesinato del rehén estadounidense Leon Klinghoffer, la captura de los cuatro militantes palestinos y un enfrentamiento armado entre los Estados Unidos e Italia sobre su destino.

«Por primera vez, esta película reúne a los principales protagonistas para revelar lo que realmente sucedió», señala Java Films.

Dirigida por Simone Manetti y producida por la película B&B con sede en Roma, «Achille Lauro» fue comisionado por Arte y el WDR de Alemania. Ya se ha vendido a España TV3.

La alineación de Java Films también incluye «Zelensky», el retrato de Partices Docs del presidente ucraniano. Comisionado por Arte, la película está dirigida por el documentalista francés Yves Jeuland, la periodista francesa Ariane Chemin y la historiadora e investigadora Lisa Vapné. Con un acceso raro al presidente Volodymyr Zelensky y a las personas que lo conocen desde su infancia, así como fotos, archivos de cine y relatos de testigos oculares nunca antes vistos, esta película pinta una imagen tanto del presidente como de su país.

La película ha visto fuertes ventas desde su estreno en una proyección especial en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año, yendo a CNN Portugal, Radio Canadá, TVP en Polonia y RTS de Suiza. El documental de la función también está disponible como una miniserie de dos partes.

Donatien Pierda, codirector de operaciones, ventas y adquisiciones de Java Films, dijo: «Estamos encantados de participar en el Rendez-Vous, un mercado audiovisual que facilita los intercambios con los compradores y nos brinda la oportunidad de detectar nuevos documentales, socialmente conscientes e impactantes.

«Las proyecciones en el sitio, que se han vuelto demasiado raras, permiten comentarios rápidos y son una gran oportunidad y acelerador para la vida de los documentales».