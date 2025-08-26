Java central gana el mejor premio provincial para el programa de provisión de vivienda

VIVA – El gobierno provincial de Java Central obtiene otorgar del ministerio Residente y el área de asentamiento de RI (PKP) como la mejor provincia de rango 1 en la implementación de un programa de suministro de viviendas.

El premio fue entregado por el ministro de PKP, Maruarar Sirait, al gobernador central de Java, Ahmad Luthfi, en la conmemoración del Día Nacional de la Vivienda de 2025 (Hapnas) en Wisma Mandiri II, Yakarta Pusar, lunes 25 de agosto de 2025.

Maruarar dijo, Gobierno provincial de Java Central Obtener el premio porque ha asignado una gran cantidad de presupuesto de vivienda. En total había 17.510 unidades de vivienda asignadas en 2025. Muy por encima de la provincia de Aceh, que ocupó el segundo lugar con 3,114 unidades y Java Oriental en tercer lugar con 2.110 unidades.

Maruarar dijo que el crecimiento del crecimiento del hogar subsidiado también fue grande. A través del departamento del gobernador Ahmad Luthfi, se facilita la provisión de vivienda.

«Gracias por el arduo trabajo del gobernador», dijo la cifra que se llama familiarmente Ara cuando entregó el premio.

Mientras tanto, el gobernador central de Java, Ahmad Luthfi, el premio recibido del Ministerio del PKP estaba motivado para el gobierno provincial central de Java, regentes y alcaldes, oficinas y partes interesadas relacionadas para proporcionar servicios relacionados con la provisión de viviendas.

«Java central obtiene el número uno porque la reparación (programas) de casas habitables puede hacer alrededor de 17 mil. Esto será muy útil para nuestras personas pobres extremas», dijo.

En general, las condiciones de vivienda en Java Central a fines de 2024 había 1,332,968 unidades del acumulado. Consta de 1.022,113 unidades de atardes de viabilidad y 310,855 unidades de propiedad de propiedad.

Por esta razón, el gobierno provincial central de 2025 Java asignó 17.510 unidades de vivienda a través de la APBD provincial. Dividido en 17,000 unidades de renovación de viviendas inhabitables (RTLH) a través de asistencia financiera al gobierno de la aldea y 510 nuevas unidades de construcción de viviendas a través de asistencia social.

«Hemos presupuestado. Hacemos este trabajo de colaboración, no solo la oficina de Peraki, sino que también estamos manteniendo a otras agencias como el trabajo, las sociales y otras», dijo.

Según él, los esfuerzos del programa de desarrollo de viviendas de los residentes también fueron uno de los esfuerzos para aliviar a los pobres extremos en su área.

Jefe de la Oficina del Área de Vivienda Pública y el Área de Liquidación de la Provincia Central de Java (DisPerakim) Boedyo Dharmawan agregó, el premio confirmó el compromiso del gobierno provincial de Java Central bajo el liderazgo del gobernador Ahmad Lutfi y el vicegobernador Taj Yasin para apoyar el programa del Presidente de Prabowo Subianto, a través de 3 millones de casas.

«Esta es también una prueba del compromiso del gobernador y el vicegobernador de proporcionar servicios básicos en el sector de la vivienda», dijo.

Boedyo explicó, para satisfacer las necesidades de las casas habitables y reducir las carteras de vivienda, el gobierno provincial central de Java no podía caminar solo. Se necesita colaboración con el gobierno central, los gobiernos de distrito/ciudad y otras partes interesadas a través del programa de responsabilidad social corporativa (RSE) de la Compañía. Todo el trabajo de colaboración ha sido monitoreado por su progreso.

El Gobierno Provincial Central de Java también se compromete a continuar asignando un presupuesto para los atrasos de vivienda. En la medida de lo posible, cada año ha aumentado.

En 2025, la asignación del gobierno provincial fue de 17,510 unidades, el gobierno del distrito/ciudad de 6,776 unidades y la RSE de la compañía fue de 2.067.

«Aproximadamente el número total de 26 mil, que se ha identificado y todavía se está desarrollando en el campo, porque muchas partes interesadas prestan atención con respecto a los servicios básicos de esta vivienda», explicó.