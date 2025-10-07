Jason Schwartzman y Aubrey Plaza, entre el elenco de la serie de Amazon ‘Kevin’

Video Amazon Prime ha elegido el elenco de voces principales para la serie de comedia animada “Kevin”.

Anunciado originalmente en mayo de 2024“Kevin” estará protagonizada por Jason Scwhartzman (“Isle of Dogs”, “The French Dispatch”), Plaza Aubrey (“El loto blanco”, “Emily la criminal”), Whoopi Goldberg (“El rey león”, “Sister Act”), John Waters (“Hairspray”, “Liar Mouth”), Aparna Nancherla (“El gran norte”, “Bob’s Burgers”), Gil Ozeri (“Big Mouth”, “Monsters”) y Amy Sedaris (“BoJack Horseman”, “En casa con Amy Sedaris”).

Las descripciones completas de los personajes se pueden encontrar a continuación.

Plaza también es cocreador de la serie junto a Joe Wengert. El lema oficial afirma que el programa está «inspirado en una ruptura de la vida real y en el gato que quedó atrapado en el medio. ‘Kevin’ es una historia hilarante y conmovedora sobre cómo encontrar a qué lugar del mundo perteneces. Después de la ruptura inesperada de sus ‘dueños’ humanos, Kevin (Schwartzman) se muda a un refugio de mascotas local en Astoria, Queens, donde una banda caótica de animales inadaptados lo ayudará a descubrir qué es lo que realmente quiere de la vida».

Tanto Plaza como Wengert también son productores ejecutivos de “Kevin”, y Wengert también actúa como showrunner. Dan Murphy, Chris Prynoski, Ben Kalina, Shannon Prynoski y Antonio Canobbio son los productores ejecutivos. La serie está producida por Titmouse, Plaza y Murphy’s Evil Hag Productions y Amazon MGM Studios.

Descripciones de personajes

–Kevin (Jason Schwartzman): un adorable y neurótico gato de esmoquin que cambia impulsivamente su vida protegida en un cuarto piso sin ascensor por la emoción y el terror de estar “soltero” en la gran ciudad.

–Dana (Aubrey Plaza): una joven segura de sí misma y orientada a su carrera, Dana toma la decisión adulta de terminar con su novio… pero queda sorprendida por la decisión de Kevin de aventurarse y vivir solo.

–Judy (Aparna Nancherla): una dulce pero enfermiza gatita Scottish Fold que recibe a Kevin en su refugio de mascotas local con positividad y una creencia inquebrantable de que el ser humano perfecto está a la vuelta de la esquina.

–Armando (John Waters): un gato persa magnífico, sarcástico y serio que ha renunciado a todos los humanos a favor de la libertad que obtiene de la vida como un gato “independiente”.

–Cupcake (Whoopi Goldberg): una gata sin pelo tremendamente impredecible, Cupcake es orgullosamente salvaje: solo está en cuclillas en el centro de rescate de mascotas siempre y cuando le brinde oportunidades para estafar a humanos y animales por igual.

–Seth (Gil Ozeri): el hombre amable y cariñoso que dirige el rescate de mascotas de “Furrever Friends”. Ama tanto a sus residentes animales que les deja pisotearlo… constantemente.

–Brandi (Amy Sedaris): El pequeño Shih Tzu atrevido e intimidante de Seth. A pesar de ser un perro, está claro que Brandi realmente está a cargo del rescate.