Jason Kidd publica una actualización importante sobre la línea de tiempo del regreso de Kyrie Irving

El Mavericks de Dallas Puede que no tengamos que esperar mucho más para Kyrie IrvingEl regreso.

Hablando antes del enfrentamiento de los Mavericks contra los Pistones de Detroit En la Ciudad de México, el entrenador en jefe Jason Kidd insinuó que el nueve veces All-Star podría regresar antes de lo esperado después de un desgarro del ligamento anterior cruzado.

«Estamos ansiosos por recuperar a Kai en algún momento». Kidd dijo Sábado. «Ojalá sea en el año 25, no en el 26. Pero veremos qué pasa».

Irving se acerca a una etapa crítica de recuperación

Irving, de 33 años, sufrió un desgarro del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda el 3 de marzo contra el Reyes de Sacramento y se sometió a una cirugía el 26 de marzo. Han pasado poco más de siete meses desde el procedimiento y su recuperación parece ir por buen camino, posiblemente incluso antes de lo previsto.

El escolta All-Star ha estado entrenando en la cancha y haciendo ejercicios ligeros de tiro durante el último mes, según El Atléticopero los Mavericks se habían resistido a establecer un calendario formal hasta los últimos comentarios de Kidd.

La recuperación de un ligamento cruzado anterior desgarrado generalmente toma de nueve a doce meses, lo que significa que un retorno potencial hacia fines de diciembre o principios de enero se alinearía con la ventana de recuperación estándar, que Kidd intentó restar importancia en el día de prensa de los Mavericks en septiembre.

“Cuando veamos a Kyrie disparando, ¿podemos abstenernos de decir: ‘¿Antes de lo previsto?’” Kidd dijo a los periodistas En el momento. «Ese es un mal informe. Sólo les estoy dando la respuesta a la prueba. Le está yendo bastante bien, como podemos ver. Pero no está adelantado a lo previsto. No digamos eso. Es injusto para él y los Mavs. ¿Está a tiempo? Parece que sí. Están sucediendo muchas cosas positivas. Pero el informe de que está adelantado a lo previsto no es justo».

Los Mavericks extrañan a su dúo estelar

Los Mavericks han tenido problemas sin la capacidad de juego y anotación de Irving. La derrota del viernes por 122-110 ante los Pistons marcó su cuarta derrota en seis juegos, dejándolos por debajo de .500 a principios de la temporada.

Dallas también se queda sin Antonio Davisquien sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda en la victoria del miércoles sobre los Pacers de Indiana y se perderá al menos dos partidos.

Irving y Davis han compartido la cancha solo por un juego desde el exitoso intercambio que los unió. Davis se lesionó en su debut con los Mavericks el 8 de febrero, e Irving cayó pocas semanas después después de plantarse torpemente en el pie de un defensor.

Cooper Flagg Aprendizaje en el Trabajo

Con ambas estrellas fuera de juego, Kidd recurrió a la selección número uno de novato Bandera de Cooper como base improvisado del equipo.

El joven de 18 años tuvo problemas contra Detroit, anotando 16 puntos con 3 de 14 tiros, incluidos 2 de 6 desde más allá del arco. En seis partidos, promedia 13,8 puntos con un 37,3% de tiros y un 28,6% en triples.

Aún así, Kidd cree que la pareja de Irving y Flagg podría desbloquear todo el potencial del equipo.

«Kai encajará perfectamente con Cooper Flagg», dijo Kidd. «Crea espacio, es una amenaza con el balón y le facilitará las cosas a Cooper. Y viceversa: los tiros y movimientos de Cooper le abrirán la cancha a Kai».

¿Qué sigue para Kyrie Irving y los Mavericks?

Si la recuperación de Irving sigue por buen camino, finales de diciembre o principios de enero podrían marcar su primer juego desde marzo. Un dúo saludable Irving-Davis podría remodelar la ofensiva de los Mavericks y tal vez salvar lo que ha sido un comienzo difícil de su campaña de 2025 y del año de novato de Flagg.