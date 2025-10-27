Jason Kelce se une al equipo Predator Badlands para el corto Garage Beer

Jason Kelce y Garage Beer se han asociado con el próximo “Depredador: Tierras baldías”película para un nuevo corto titulado “Thermal Buzz”.

Realizada en colaboración con 20th Century Studios y la última entrega de “Predator”, que llegará a los cines el 7 de noviembre, “Thermal Buzz” es el homenaje de Kelce al “Predator” original de 1987, protagonizado por Arnold Schwarzenegger. En el tráiler, Kelce y el ex jugador de los Philadelphia Eagles, Beau Allen, lucen camuflaje de pies a cabeza mientras se enfrentan a Predators en la jungla y, por supuesto, disfrutan de una refrescante cerveza Garage Beer.

“Thermal Buzz” fue dirigida por Jordan Phoenix y filmada fuera de Orlando. Además de Kelce y Allen, la película de 11 minutos presenta al luchador profesional Matt Cardona. El corto completo se estrenará el viernes, pero los fanáticos ahora pueden ver el avance y el anuncio de 30 segundos que se reprodujo durante las pausas comerciales de juegos selectos de la NFL el domingo a través deYouTube y las redes sociales de Garage Beer.

«Cuando era un niño de los 90, no hay nada que me gustara más que una buena película de acción», dijo Kelce en un comunicado. “En mi opinión, es difícil encontrar una película más icónica que ‘Depredador’. Desde memes hasta citas épicas, nada se compara en términos de entretenimiento lleno de acción. Estamos entusiasmados de que nuestro cortometraje pueda ser parte del momento; No puedo esperar a ver ‘Predator: Badlands’”.

“Thermal Buzz” es el tercer cortometraje de Kelce y Garage Beer, tras «Brewmite II», en el que él y su hermano Travis Kelce se enfrentaron cara a cara con la superestrella de MMA Chuck Liddell y el «Brewmite» original.

Mira el avance de “Thermal Buzz” a continuación.