Jason Kelce le pregunta a Travis Kelce sobre ‘Wood’ de Taylor Swift

Alumno de los Philadelphia Eagles Jason Kelce no se contuvo en el episodio del miércoles del programa Podcast “Nuevas alturas”instando a su hermano, Travis Kelcepara opinar sobre Taylor SwiftEl tema “Wood” de su nuevo álbum “La vida de una corista.”

“Es una gran canción”, dijo simplemente el ala cerrada de los Kansas City Chiefs sobre la obscena canción de su prometida.

Pero Jason continuó: “¿Te sientes – no seguro – te sientes arrogante acerca de la canción ‘Wood’?”

“No”, respondió Travis, y agregó: “Cualquier canción en la que ella haga referencia a mí es muy…”

Jason rápidamente lo interrumpió: «Eso no es sólo cualquier canción. Este es un muy específico tú.”

Todavía fingiendo tímido, Travis dijo: «Amo a esa chica, entonces, ¿qué quieres decir? Cualquier canción en la que ella haga referencia a mí de esa manera…»

Jason volvió a interrumpir: «No eres sólo tú. Es un apéndice. Es algo muy específico».

«¿Qué?» bromeó Travis. «Creo que no estás entendiendo la canción».

El último álbum de Swift incluye varias canciones inspiradas en su relación con Travis, incluidas “Opalite” y “Wi$h Li$t”. Pero el tema “Wood” se destaca como el más atrevido hasta el momento, lleno de sugerentes dobles sentidos.

“Perdóname, suena arrogante / Él me matizó y abrió mis ojos / Secoya, no es difícil de ver / Su amor fue la llave que abrió mis muslos”, canta.

En otro verso, canta: “Y cariño, lo admito, he sido un poco supersticiosa / Tu varita mágica rompió la maldición que pesaba sobre mí / Parece ser que tú y yo creamos nuestra propia suerte / “Nuevas alturas (Nuevas alturas) de la virilidad (Virilidad) / No tengo que tocar madera”.

«Travis, vamos», dijo Jason durante el podcast. «Secuoya no es difícil de ver… Pensé que secuoya, eso es un poco, creo que es una palabra generosa. Creo que si alguien escribiera una canción sobre mí, sería como, ‘El arce japonés a veces puede ver'».

Al darse cuenta de que Travis no iba a decir más sobre «Wood», Jason dijo: «Sin embargo, esa canción es genial. El increíble ritmo de esa canción es fantástico y eso es lo que me gusta, muy bien hecho. Creo que es una gran canción».

Añadió: «Creo que insertar insinuaciones de madera siempre es lo suficientemente infantil para mí como para aceptarlo».

Mire el episodio completo del podcast “New Heights” a continuación.