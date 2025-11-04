Jason Isaacs y Tom Vaughan-Lawlor protagonizarán el thriller irlandés Silverback

Jason Isaacs continúa disfrutando del brillo de su post “White Lotus” y ha conseguido otro papel principal, esta vez junto a Tom Vaughan-Lawlor (“Avengers”, “Rialto”) en el próximo thriller “Silverback”.

La película marca el debut como director del escritor y director irlandés Steve Kenny y ha sido abordada por Películas bancariasque lanzará las ventas mundiales en el próximo American Film Market.

Programada para comenzar la producción en Dublín la próxima primavera, “Silverback” ve a un notorio criminal mudarse al lado de un padre ama de casa, quien debe sopesar los beneficios de su nueva amistad con la amenaza mortal que representa para su familia.

«Silverback es una historia sobre la dinámica de poder de la amistad masculina, la responsabilidad de la paternidad y nuestra capacidad de violencia», dijo Kenny. «Las actuaciones principales son la pieza central de nuestra historia, y en Tom y Jason tenemos dos actores increíbles perfectamente preparados para dar vida a estas preocupaciones primordiales».

Collie McCarthy produce para Forty Foot Pictures, con el apoyo de Screen Ireland. Los créditos de McCarthy y Forty Foot Pictures incluyen “I Used To Be Famous” (que se convirtió en la cuarta película más vista de Netflix a nivel mundial en su primera semana) y el falso documental “Fran The Man”. Actualmente se encuentra en posproducción de “The Last Days of Rabbit Haye” de Jim O’Hanlon y del thriller de ciencia ficción “A Rare Breed”, protagonizado por Iain Glen.

Los productores ejecutivos son Paul Grindey de Viewfinder Film (“The Father”, “Rye Lane”) y Greg Martin de Screen Ireland.

“¿Qué harías si un criminal notorio pero carismático se mudara a la casa de al lado y no sólo pareciera respetarte, sino que tuviera la intención de convertirse en tu mejor amigo?” dijo McCarthy. “Esa es la pregunta que Steve me planteó hace unos años, y es el punto crucial de su debut en el cine, ‘Silverback’. Estoy muy emocionado de ver a Tom y Jason resolver ese enigma en la pantalla”.

Stephen Kelliher de Bankside Films añadió: «Silverback inmediatamente capta tu atención y te mantiene adivinando en todo momento a medida que la relación entre un hombre de familia de modales apacibles y el criminal encantador pero mortal que se ha mudado a la casa de al lado poco a poco comienza a influir en su vida. Estamos entusiasmados de llevar esta emocionante historia a la pantalla con Steve y Collie, cuyo talento hemos admirado durante mucho tiempo».

Kenny ha disfrutado de un éxito de crítica con sus cortos anteriores. Su proyecto de graduación, “Coil”, ganó premios en el Festival Internacional de Cine de Cork y en el Festival Internacional de Cine de Kerry antes de su estreno en Estados Unidos en el Festival Internacional de Cortometrajes de Palm Springs. Su segundo cortometraje, “Time Traveller”, se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca antes de calificar para los Premios de la Academia, recibir una nominación al Mejor Cortometraje de Acción en Vivo en los Premios de la Academia de Cine y Televisión de Irlanda y ser adquirido por Disney+.

Isaacs está representado por Independent Talent Group, Gersh, Strand Entertainment y CLD Communications. Vaughan-Lawlor está representado por Lisa Richards, Curtis Brown y Gersh.