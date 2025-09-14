Jason Isaacs advierte que «el odio es ser armado» en el discurso de aceptación

Jason Isaacsuna de las estrellas nominadas al Emmy de «la Loto blanco«La temporada 3, pronunció un discurso de aceptación conmovedor en el Coalición creativaEl almuerzo de los Premios Humanitarios el 13 de septiembre, durante el cual advirtió que «el odio está siendo armado en todas partes del mundo».

El actor, que se encontraba entre los siete creativos estimados honrados en la ceremonia, comenzó su discurso citando a su madre como una inspiración polémica para una vida de servicio. «Se sentía mucho más cómoda ayudando a otras personas que ser ella misma», dijo sobre su educación. «La encontré increíblemente molesta. Ella nos dijo todo el tiempo cómo estaba salvando al mundo». Ahora, a los 62 años, Isaacs admite: «Una cosa que mi madre me dio, junto con todo tipo de complejos terribles, es un sentido de responsabilidad, y que con gran privilegio viene una gran responsabilidad».

Explicó que se metió en actuar porque se sentía más cómodo fingiendo ser otra persona que ser él mismo, y que descubrió una inmensa satisfacción al retribuir. Después de su declaración sobre los peligros del odio, compartió una historia de voluntariado con un aspirante a cineasta adolescente en una escuela en el centro sur de Los Ángeles y cómo esta joven con la que trabajó llevó una vida problemática, pero encontró inspiración y propósito en las artes. «Tengo libros y tengo las artes», recuerda Isaacs a la niña diciendo: «Y sé que hay una salida a esta comunidad».

El mensaje resonó con la misión de la coalición creativa de proteger y apoyar las artes. El tema de los Premios Humanitarios de este año fue «Cuidado» y cada homenajeado compartió historias y perspectivas sobre sus relaciones con el tema. Junto a Isaacs, los otros homenajeados fueron sus coprotagonistas de «White Lotus» Jon Gries y Natasha Rothwell, la estrella de «Severance» John Turturro, la estrella de «Ginny & Georgia» Brianne Howey, «Matlock» Star Skye P. Marshall y «Poker Face» Judith Light.

Con una mezcla de humor e introspección, el discurso de Turturro reflexionó sobre sus experiencias cuidando a su difunto hermano con desafíos mentales y enfermedades físicas. El actor nominado al Emmy dijo: «Mi hermano mayor y difunto, Ralph, era muy talentoso, muy amigable, un alma generosa, pero tenía dolor desde una edad temprana, y sufrió, y nunca recibió ningún reconocimiento en su vida. Pero lo único que hizo fue que me enseñó el valor de la perseverancia en la cara de la extrema dificultad, y para esto, estoy eternalmente endeudado con él». «.». «.». «.». «.». «.». «.». Turturro terminó su discurso con una historia agridulce de su hermano, quien, mientras se sometió a quimioterapia, solicitó que le hablara como Arnold Schwarzenegger durante la duración de sus tratamientos. «Hice eso durante 12 minutos seguidos, para más de 12 tratamientos, lo que no es fácil», recordó Turturro antes de mostrar su imitación de actor austriaco.

Marshall habló sobre la importancia de los modelos a seguir en su vida, rindiendo homenaje a su madre. Ella dijo: «A la edad de 12 años, mi familia perdió todo, y estábamos sin hogar, y vivía en esos vecindarios por los que la mayoría de ustedes no caminarían, pero lo que mi madre hizo por mí es que me dio la audacia de creer que tenía derecho a la igualdad». Ella alentó a otros a «estar en el poder» y usar ese poder para levantarse entre sí.

Del mismo modo, el Rothwell, nominado a Emmy, abrió su discurso diciendo: «El talento es un regalo, pero el servicio es una elección». Agregó que está dedicada a usar su plataforma para el servicio. “My path in this life and my purpose is simple: It’s to use my platform to center marginalized voices in front of and behind the camera, to shine a light on the issues facing those communities, whether it’s mentoring emerging storytellers, or supporting arts education, or using my platform to share my own relationship to anxiety, depression and ADHD, which is a triple threat,” she said, “I am very committed to using my platform and the power of the arts to leave the mundo un poco mejor de lo que lo encontré «.

Howey, quien también ha sido un defensor desde hace mucho tiempo para la conciencia y el apoyo de la salud mental, aceptó su premio. «He llegado a entender que el cuidado de nuestra salud mental no es algo que solo nacamos sabiendo cómo hacer. Es una práctica, una práctica diaria y una que todos necesitamos aprender, incluido yo mismo», dijo. Howey ha explorado tales temas a través de su papel en «Ginny y Georgia» y elogió cómo las artes y el entretenimiento juegan un papel importante en la normalización de las conversaciones en torno a la salud mental.

Gries y Light registraron la línea de discursos de aceptación, ambos tocando la vulnerabilidad de las artes y el trabajo humanitario. Gries habló sobre la empatía y la necesidad de retribuir. «En la actualidad, nos enfrentamos a increíbles recortes de dinero por causas realmente buenas, y la empatía es muy importante: empatía y comprensión», dijo. Mientras tanto, Light declaró: «El mundo que pensamos que sabíamos, el que creíamos que continuaríamos creciendo y viviendo y transmitiendo a nuestros hijos y transmitir a nuestros jóvenes, ya no es el mundo en el que hemos trabajado tanto tiempo y tan duro de mantener». Sin embargo, concluyó con optimismo, reconociendo la coalición creativa como un faro de esperanza. «No hay razón para desesperarse», dijo, «este grupo aquí y los partidarios de la coalición creativa, este magnífico grupo mágico, envía no solo una advertencia, sino que también reverberan, resuena y resuena con el conocimiento de que todos somos uno, y que en realidad hay algo que podemos hacer sobre las cosas que están sucediendo ahora».

El almuerzo de los Premios Humanitarios tuvo lugar en el restaurante Craig’s en West Hollywood un día antes del 77º horario estelar Premios Emmy. Michael Chiklis, Michelle Chiklis y Eden Alpert copresidieron el evento mientras VariedadEl editor senior de cultura y eventos Marc Malkin organizó.