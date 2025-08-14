Jason está de vuelta matando a los campistas

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Dulce venganza«Ahora transmitiendo en YouTube.

«Sweet Revenge» podría ser el cortometraje más grande del año.

Trae de vuelta Jasón Voorhees, el ícono slasher en el corazón sangriento del «Viernes 13«Franquicia. El asesino no ha estado en una película de licencia oficial desde el llamativo reinicio de Michael Bay producido de 2009, empantanado por los problemas de los derechos en los años posteriores. Pero después de que el polvo se establece y la IP está bajo el control de Horror Inc. y Jason Universe, el asesino de hockey ha vuelto en el Actualización de cortometraje recién lanzado Escrito y dirigido por Mike P. Nelson, quien previamente dirigió la nueva nueva versión de «Wrong Turn» de 2021, así como un reinicio de «noche silenciosa, noche mortal» para este invierno.

Nelson respondió a las preguntas ardientes sobre traer de regreso a Jason de los muertos, incluida la forma en que el cortometraje podría hacer una transición a una función, cómo pudo integrar creativamente el patrocinador enojado Orchard y qué nuevo actor de Jason trajo al proyecto.

¿Cómo surgió su participación en este proyecto?

Judson Scott y Ryan Turek en Atomic Monster y Blumhouse arrojaron mi nombre en la mezcla cuando Sheri Conn en Horror, Inc. estaba buscando algunas opciones para los directores para el proyecto. Me puse al teléfono con Sheri y los Barsamians y comenzamos a hablar y me dijeron: «Estamos buscando una opinión. ¿Tienes alguna idea?» Yo estaba como, «Absolutamente». Estaba en medio de filmar otra película en ese momento, pero tuve que intentarlo. ¡No puedes rechazar a Jason!

La idea se filtró bastante rápido. Me encantan estas películas, entonces, ¿cómo puedo mantener el ambiente, especialmente de los primeros cuatro, cuáles son mis favoritos? ¿Cómo puedo traer esa sensación cuando ves esas películas por primera vez? Quería volver a hacer eso: mantén la mitología, mantén el lugar donde Jason proviene de todo intacto. No quería reiniciar nada, pero ¿qué pasa si presentamos a un nuevo personaje que tal vez nos da una idea de lo que Jason’s Path podría ¿ha sido? Escribí el guión y juntamos la cosa en la preproducción, lo filmamos en siete días, la publicación fue de 3 1/2 semanas y ahora está saliendo.

La integración de huerto enojado se reproduce de manera inesperada en la película. ¿Cómo pudiste lograr eso?

No fue el factor determinante para todo, sino una de las cosas que estaba tratando de hacer fue: «¿Cómo incorporo un guiño y un guiño al hecho de que esto es un huerto enojado y que fueron un gran apoyo para el proyecto? Con el personaje principal es Eve, se encuentran con este tipo y él, por supuesto, tiene un huerto de manzanas. Ella da un mordisco de la manzana, lo que lo inicia todo. Más tarde, tienes la cortadora de manzana en la cara.

Para mí, se trataba menos de empujar descaradamente el producto y más una sensación de estar allí, y dejar que el Orchard enojado sea la esencia, en lugar de ser el núcleo, la cosa en el centro del marco. Creo que desde ambos lados, Jason fue el primer plano. Jason fue lo que queríamos asegurarnos de traer de vuelta y representar la mejor manera posible. Luego introduzca un nuevo personaje y vea cómo va eso y cómo responden las personas.

Usted rinde homenaje a la primera película «Friday the 13th» en una escena con Jason saltando del agua, y tiene algunos guiños sutiles a las otras películas con guardarropa, puntaje, etc. ¿Cómo determinó la línea entre homenaje y nuevas ideas?

Lo primero fue que quería asegurarme de que fuera un día moderno. No quería hacer una pieza de época porque sentí que … no quiero llamarlo la salida fácil, pero eso podría haber sido fácilmente: «Sí, estamos haciendo una pieza de época. Lo estamos configurando en los años 80 y vamos a hacer Jason nuevamente». Para mí, se trataba más de dar guijarros y asentimientos y poner huevos de Pascua a algunos de los guardarropas, que se inspira en algunos de los otros personajes de la primera película: los zapatos de Annie, la camisa a rayas con la mezclilla para Dana. Es solo el tono general visual, el color y la iluminación y la forma en que colocamos la cámara que intentaba crear la sensación de la vieja escuela.

La música también, que tengo que dar un grito a Matt Compton y Michelangelo, por darle una banda sonora tan excelente a la película e tratar de capturar el ambiente que tenían esas películas. Era importante hacer que se sintiera propio, pero también dar ese guiño a esos originales y decir: «Es por eso que estamos aquí». Para mí, esas primeras cuatro películas crearon una sensación completa de películas en los años 80. Entonces, si pudiera conseguir algo en esa pista, en ese ambiente, entonces estábamos listos.

¿Cómo decidiste sobre Schuyler White como el nuevo Jason?

Creo que comenzar de nuevo, especialmente con una idea nueva como esta, solo tenía sentido. Había trabajado con Skyler antes en «Wrong Turn» y «V/H/S/85», y tuvimos una buena relación. Es un intérprete y coordinador de acrobacias de renombre mundial con 16 récords mundiales para Body Burns. Y con él siendo un fanático de la franquicia original y saber lo que puede hacer físicamente, y tiene 6’5 «, era la altura perfecta. No era una parte de 7 pies de altura, Jason, el culturista Jason. Se podía ver que había un hombre real para él, lo que creo que era una parte importante de nuestro Jason.

Él se coordinaría y realmente ayudaría con nuestros actores, algunos de los cuales también eran trucos. Así que eso también fue muy útil. Pero pudo, de una manera segura, empujar los límites con él siendo Jason y una persona y coordinador que jugaba con otras personas de acrobacias que en realidad eran actores. Así que no tuvimos que cambiar mucho. Honestamente era todo el paquete.

¿Has pensado en cómo sería una versión completa de esta película?

Tengo una idea de dónde me encantaría que la historia fuera después de esto. No son realmente mis manos, ya sea que sea o no donde Horror Inc. y Jason Universe terminan con él. Pero si me dieron la oportunidad … mierda, amigo. Lo arrebraría en un instante. Una de las cosas divertidas con las que a menudo juego es que hemos visto a Jason en esta juerga de venganza durante tanto tiempo. ¿Cómo se ve cuando se encuentra con alguien como él? No Freddy Krueger, no una niña con poderes psíquicos, sino como alguien como el que regresa. ¿Cómo se ve eso y qué tipo de travesuras y qué tipo de historia se desarrolla debido a eso, entre los dos?

Creo que así es como mantienes toda la mitología intacta y avanzas la historia, especialmente para Jason. Presentas un nuevo personaje, pero Jason conoce a alguien que es diferente. La historia puede ir más allá de solo matar a los adolescentes. Nuestro personaje en la historia central ha pasado por una transformación, y ahora tiene que lidiar con eso. No solo eso, ella tiene que lidiar con esta otra cosa, este tipo, esta increíble fuerza, este Jason. La historia es ilimitada.

En la película, las materias matrimoniales se sintieron muy retro Jason, como usar el motor del bote. Pero el Gore se sintió más en línea con los slashers modernos como «en una naturaleza violenta». ¿Cómo determinó el nivel de gore que deseaba para alcanzar el tono correcto?

Usted menciona un buen punto con algo como «naturaleza violenta», porque creo que en este momento casi necesita combinar con algo así. Debes mostrarte que te refieres a negocios, y esa es una película que sabes que se refieren a negocios. Pero lo que también era importante para mí era que puedes mirar hacia atrás a esas viejas películas y, sí, había sangre, pero no siempre mostraron todo, o se cortarían rápidamente. Incluso con la matanza del motor del bote, vemos un par de laceraciones y luego, de repente, cortamos para que alguien grite, y luego estamos sobre el hombro, donde está fuera de foco. No lo vemos completamente en detalle gráfico de inmediato. Ves lo real que mueve la cara, pero la cara se ha ido. Es solo esta sopa, básicamente, lo suficiente como para alimentar a ese gorehound.

Eso es lo que esas películas hicieron tan bien. Fue un equilibrio. Se aseguró de que pudiéramos traer la buena gore moderna para los fanáticos del género, al tiempo que obtuvimos el sabor de esas películas originales, y descubrir cuándo era necesario mostrar realmente los detalles gráficos.

Con respecto al título, es solo «dulce venganza», no «Jason» o «Friday the 13th» allí. ¿Fue intencional de tu parte?

Honestamente, fue lo que llamé el guión y eso es con lo que nos quedamos. Se supone que es algo que no solo puede vivir por sí solo, sino que también puede vivir dentro del universo del «Viernes 13».

¿Has estado involucrado con la serie de precuelas «Crystal Lake»?

No, no lo he hecho. Honestamente, lo máximo que vi fue en la Comic-Con cuando dieron un pequeño vistazo. He visto tanto como cualquier otra persona.

Mira «dulce venganza» a continuación.