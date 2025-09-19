Jason Emmanuel asombrado de Telkomsel

Yakarta, Viva – Telkomsel Continúe tratando de aumentar la competitividad de la generación joven de Indonesia para ser más nítidos, progresistas y listos para enfrentar desafíos futuros mediante el uso de la tecnología de inteligencia artificial (inteligencia artificial/Ai) a través del noveno indonesiaext.

El programa es un foro para el desarrollo de talentos digitales jóvenes con un plan de estudios basado en tendencias industriales, incluida la IA, la comunicación digital, la innovación de pitcheo, el liderazgo, el diseño del servicio.

Ocho equipos finalistas presentaron sus proyectos de innovación digital en la sesión del grupo de lanzamiento para obtener el mejor título de MVP. Además, los nueve mejores talentos de cada papel (Hipster, Hustler, Hacker) Compite en el desafío de talento digital por el título de los mejores talentos.

Vicepresidente Comunicaciones corporativas y responsabilidad social Telkomsel, Abdullah Fahmi, trató de garantizar que la generación joven de Indonesia se convirtiera en actores activos en la transformación digital.

Basado en la creatividad, la colaboración y el impacto llevado, anunció Telkomsel Jason Emmanuel (Universidad de Binus) Como mejor hacker, Khoiru Rizki BA (Universidad Estatal de Surabaya) como el mejor hipster, y Atha Marcela (Universidad de Binus) como el mejor estafador. Luego, la innovación de Pennywise como el mejor MVP.

It was initiated by Muhammad Abir N. (Bandung Institute of Technology), Azzalia Salsabila (Gajah Mada University), and Jason Emmanuel (Binus University), Pennywise is a smart financial application designed for the Z and Millennial Millennials in order to build healthy and efficient financial habits by recording expenditure quickly, setting budgets, monitoring financial progress, and avoiding finance.

«Sus características emblemáticas incluyen entrada de un toque, escaneo automático, chatbot de IA y recomendaciones para ahorros personales», dijo Fahmi en Yakarta, jueves por la noche, 18 de septiembre de 2025.

El mejor representante de MVP Pennywise, así como el mejor hacker, Jason Emmanuel, admitió que Indonesiaext se convirtió en una experiencia valiosa para él.

No solo enseña la importancia de la colaboración, sino que también abre nuevas ideas sobre el uso de la IA.

«En el sector financiero, la IA realmente nos ayudó. Comenzando desde los saldos de pronóstico, leyendo recibos, hasta desarrollar el chatbot financiero de 24 horas al que se puede acceder en cualquier momento», explicó.

Para obtener información, Telkomsel cerró oficialmente la novena serie de programas indonesios que llevó el tema «AI afilando a los jóvenes» anoche en Yakarta. A partir de diciembre de 2024, el noveno Indonesiaext ha atraído a 9,692 registrantes de varias universidades.

Después de pasar por las etapas de la Prueba Nacional de Webinars & Placement, la certificación basada en tecnología y el Bootcamp de ideación, los 24 mejores finalistas divididos en ocho equipos recibieron una academia digital de informes intensivos con expertos industriales en el 15-17 de septiembre de 2025, con temas como el futuro de la IA, la comunicación y las redes, la entrega de un buen liderazgo, el liderazgo para el equipo, la carrera de la industria digital, y el diseño de servicio.