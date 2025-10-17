Jason Blum, Shudder y más

El evento inaugural de Hollywood & Horror organizado por Variedad reunió a algunos de los productores, ejecutivos y creativos más importantes el miércoles en Trophy Room en Los Ángeles para hablar sobre su impacto en la narración de género. El evento comenzó con una conversación magistral con Blumhouse director ejecutivo Jason Blumquien detalló su carrera en la celebración del 15º aniversario de la empresa.

Otros paneles incluyeron una discusión de Samuel Zimmerman, vicepresidente senior de programación de Shudder, una conversación con Nic Noviski, fundador de Easterseals Disability Film Challenge, y una mesa redonda con profesionales de la industria que lideran el mundo del terror en la música.

Conversación principal destacada: Jason Blum

Cuando Blum comenzó su carrera como vendedor de cable y agente de bienes raíces, comenzó a presentarse como productor de cine durante los primeros años de Blumhouse. «Hay una línea clara que se puede trazar entre ese deseo que tenía en mí y nuestro modelo de negocio, que es no pagarme nada, pero si la película funciona, pagarme a mí y a todos los involucrados en ella. Y si no, pasaremos a la siguiente», reveló Blum en una conversación retrospectiva celebrando los 15 años de la productora con VariedadMatt Donnelly, redactor senior de entretenimiento y medios de comunicación.

Mientras Blumhouse se prepara para estrenar “Black Phone 2” en los cines, Blum reflexionó sobre su amor por el género y su trabajo con importantes productoras para distribuir el género a una amplia audiencia.

«Puedes engañar a la máquina de Hollywood para que saque películas locas, subversivas y locas, y esa es la razón por la que siempre estuve interesado en hacer películas de estudio con terror, porque es el único género en el que puedes hacer las cosas más locas, y no se estrenan de forma independiente, y aún así los estudios las lanzan», dijo Blum. «Realmente amo el terror por muchas razones, pero lo que más me gusta es que es una forma de tomar películas independientes y hacer películas subversivas y locas que han sido estrenadas por compañías públicas convencionales».

Detrás de escena con estremecimiento

Como pasante y editor en Fangoria, Samuel Zimmerman poco a poco encontró su camino hacia AMC Networks mientras la compañía comenzaba a planificar el plan para un nuevo servicio de terror a pedido llamado Shudder. Diez años después, Shudder ha crecido hasta convertirse en una voz destacada que muestra a cineastas de género emergentes de todo el mundo, con una selección curada de thrillers, terror corporal y psicológico, y más.

«Hay películas que estrenamos e hicimos que, según el conocimiento tradicional o convencional, es posible que no las veas como algo exitoso o algo que pueda ser comercialmente amplio, pero como nos encanta, creemos que otras personas lo harán», dijo Zimmerman en una conversación con Variedades Editor ejecutivo digital William Earl. “Hemos visto que eso se traduce, especialmente en nuestras películas internacionales. [Shudder] estrenó películas como ‘Terrifier’ y ‘La Llorona’, y estas películas que tuvieron un impacto real, ya fueran increíblemente dañinas y extrañas o social y políticamente conscientes. Se trata de confiar en nuestros propios instintos y confiar en los instintos de la audiencia y ver adónde nos lleva”.

Con los antiguos colaboradores de Shudder, Zimmerman habló sobre los directores de plataformas que desde entonces han tenido éxito en la pantalla grande en diferentes medios. «Tenemos el privilegio de estar en un escenario con cineastas en el que trabajamos en diferentes largometrajes y segundos largometrajes, y luego podemos ver a estos cineastas darle la bienvenida al mundo y hacer un trabajo grande e increíble. Hicimos ‘Revenge’ con Coralie Fargeat, y luego ella hizo ‘The Substance’. Tuvimos la suerte de trabajar con Issa López en ‘Los tigres no tienen miedo’ y luego hizo ‘True Detective’. No sólo podemos hacer estas declaraciones con estos cineastas que los presentan al mundo, sino que nos coloca en una posición de [similar to finding] tu banda favorita, que marca tendencia [for us].”

Revolucionando la narración de terror

Con su reciente colaboración con Blumhouse, Meta ha entrado en el mundo de “M3GAN” y “The Black Phone” a través de la realidad virtual. «Son de naturaleza bastante diferente», dijo Rick Rey, líder de Meta Content Entertainment. «Ofrecen diferentes tipos de oportunidades. En ‘M3GAN’, usted, como espectador, puede experimentar lo que es tener la visión de un M3GAN, y no es solo una situación en la que se trata de efectos de retroalimentación. De hecho, estamos escaneando en tiempo real el entorno de su habitación, resaltando objetos, aprovechando los sensores y las cámaras que tenemos en el dispositivo para que usted lo sienta personal».

«Somos una empresa de tecnología. Estamos haciendo todo lo posible para desarrollar la tecnología que permitirá a los creadores y creativos crear realmente este tipo de experiencias a escala. Esperamos ver muchas variaciones diferentes porque realmente abre la puerta en términos de lo que es el poder creativo. Empoderar a los creadores [and] «Asegurándonos de que estamos desarrollando nuestro conjunto de herramientas y de que lo estamos entregando a los estudios, desarrolladores, creadores y cineastas para asegurarnos de que tengan la oportunidad de jugar».

Desafío cinematográfico sobre discapacidad de Easterseals: foco en el suspenso

Como creador del Easterseals Disability Film Challenge, Nic Novicki creó originalmente el concurso para que fuera un evento único con amigos. “Aproximadamente uno de cada cuatro habitantes se identifica como discapacitado”, reveló Novicki. «El 95% de esos papeles en realidad son interpretados por personas que no tienen discapacidades. Se me ocurrió la idea de un desafío cinematográfico para personas con discapacidad y de inmediato los directores de casting y los festivales de cine comenzaron a acercarse. En 2017, me asocié con Easterseals, que es la organización de servicios para personas con discapacidad más grande del país y, hasta la fecha, se han creado 850 películas».

El tema de 2025 para el desafío de este año fue el suspenso y el suspenso, en el que Novicki da crédito a las presentaciones por explorar diferentes caminos hacia el género de terror y mostrar a personas con diversas discapacidades a lo largo de su realización cinematográfica.

«El suspense y el suspenso son primos. Cuando escuchas la palabra discapacidad, se cruza porque puedes tener a alguien con una discapacidad, eso es parte de cualquier religión, orientación sexual. El terror también se cruza», dijo Novicki. “Tuvimos 123 películas [this year]y muchos de ellos se proyectarán en el bloque de terror. [at film festivals]. Cada año tenemos un género determinado y una tarea, y cada uno tiene sus propias interpretaciones de lo que es esa película. Me encanta ver que obtienes 123 versiones diferentes de lo que es el thriller y el suspenso. Creo que eso también es el horror. [because] No existe un solo tipo de película de terror”.

Oradores destacados: Maestros de la música de terror

En una conversación liderada por VariedadChris Willman, crítico musical jefe de Chris Willman, cinco creativos que trabajan en la industria musical hablaron sobre su trabajo en varios proyectos de terror lanzados en 2025. Jeff Russo, compositor de “Alien: Earth”, reveló los desafíos de componer una serie basada en una de las franquicias de terror más queridas, y cómo jugó un papel en la producción de la banda sonora. “

“Una de las cosas que yo y [Noah Hawley] «Lo que hablamos fue que necesitábamos descubrir qué material subyacente hacía que la audiencia se sintiera bien», dijo Russo. «Quería quitarme el sombrero ante la partitura de Jerry Goldsmith. [for “Alien’] y utilizar el mismo tipo de estructura armónica y el mismo sentimiento que pudo derivar”.

Chanda Dancy, quien compuso “I Know What You Did Last Summer” de este año, le contó a la audiencia sobre su experiencia pasada como compositora en diferentes películas que ayudaron a inspirar su trabajo musical. «Cuando comencé, me gustaban un millón de películas de Lifetime que terminaban con gente apuñalando y cortando. Siempre que pienso en terror al estilo de los 90, pienso en una orquesta gigante, [with] mucho latón. Es muy grandilocuente y tiene muchos motivos melódicos”.

«La visión de un supervisor musical está al servicio de la visión de nuestro programa o de nuestro director. El lugar donde se aplica esa confianza puede verse diferente en tantos tipos diferentes de relaciones laborales», dijo Amanda Krieg Thomas, quien se desempeñó como supervisora ​​musical de «American Horror Story» y «Monster: The Ed Gein Story». «Creo que es la confianza entre lo creativo y lo que hacemos lo que fortalece la colaboración».