Jason Blum recibirá el premio Milestone en 2026 Producers Guild Awards

Jason Blum será honrado con el premio Milestone en nombre del Producters Guild of America. Blum aceptará el premio en los 37º Premios Anuales de Producters Guild Awards el 28 de febrero en la Fairmont Century Plaza en Los Ángeles.

«Estoy conmovido para ser reconocido por mis compañeros con el premio Milestone de este año», dijo Blum en un comunicado de prensa. «Hace quince años, era un productor independiente que luchaba, y nunca podría haber imaginado recibir un honor como este. Estoy agradecido con Stephanie, Donald y el PGA por este reconocimiento».

El dos veces productor ganador del Premio del Emmy en horario estelar, Blum fundó Blumhouse, una compañía de cine, televisión y juegos que se centra en el género de terror. En 2024, Blumhouse se fusionó con el monstruo atómico de James Wan, produciendo casi $ 10 mil millones en la taquilla mundial.

«Jason Blum ha redefinido lo que es posible en el cine independiente, lo que demuestra que la visión audaz y el ingenio creativo pueden crear piedras de toque culturales globales, incluso con recursos modestos», dijo los presidentes de los productores de América, Stephanie Allain y Donald de Line. «A través de Blumhouse, ha defendido narradores intrépidos, fomentó voces frescas y estableció un cuerpo de trabajo que abarca algunas de las películas y series más exitosas e inventivas de nuestro tiempo. Estamos orgullosos de reconocer sus notables contribuciones con el premio Milestone».

El premio Milestone de la PGA honra a las personas o equipos que han hecho contribuciones históricas a la industria del entretenimiento. Los destinatarios anteriores incluyen a Donna Langley, James Cameron, Kathleen Kennedy y más.

Las presidentes de eventos de premios de Guild 2026 Guild son Mike Farah y Joe Farrell. Los premios de este año son producidos por Anchor Street Collective, con Branden Chapman es productora ejecutiva, y Carleen Cappelletti es co-productora ejecutiva.