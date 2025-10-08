Jason Blum habla sobre los sustos, las peleas y los fandoms que alimentan a Blumhouse


En el episodio de hoy de “Daily Variety”, nuestro segmento de portada presenta VariedadMatt Donnelly habla sobre su entrevista con Jason Blumquien recibirá VariedadEl primer premio Horror Impact Award. Y William Earl, VariedadEl director digital ejecutivo y experto residente en terror, detalla la investigación que se realizó Variedad‘s Lista inaugural de Horror Impact.

Más por venir

Popular en Variedades

Escuche la variedad diaria en iHeartPodcasts, Pódcasts de AppleVariedades Pódcast de YouTube canal, Música Amazonas, Spotify y otras plataformas de podcasts.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí