Jason Blum de Blumhouse a Keynote Variety Hollywood & Horror Event

Variedad Está encantado de presentar el primer Hollywood & Horror el 15 de octubre en Los Ángeles, un evento de cóctel nocturno que celebra la excelencia en el entretenimiento de terror y el fandom único que rodea este género de cine y televisión en constante expansión.

El evento coincidirá con Variedad Informe inaugural de Horror Impact Publishing el 8 de octubre, reconociendo a aquellos que han tenido un gran impacto en el sector de terror durante el último año calendario. Esta característica editorial especial celebrará directores, productores, programadores del festival, periodistas y más que continúan elevando y elevando el género de terror.

La programación comenzará con una conversación magistral con Jason Blum, fundador y CEO de Blumhouse, la potencia detrás de los clásicos modernos de terror que incluye «Five Nights at Freddy’s», «,», «,»Salir«» La purga «,» actividad paranormal «y» m3gan «. Blum compartirá ideas sobre la construcción de algunas de las películas de terror más exitosas y culturalmente resonantes de las últimas dos décadas.

Siguiendo la nota clave, «Behind the Scenes with Shudder» contará con Sam Zimmerman, programación SVP en Shudder, en conversación con William Earl, editor digital ejecutivo, Variety. La discusión se sumergirá en cómo SHUDDER se cura y los campeones de contenido de terror de vanguardia por su devota base de fanáticos.

La noche concluirá con «Masters of Horror Music», una exploración sobre cómo los compositores, los músicos y sus socios son cruciales para crear el suspenso, la emoción y el terror de la película de terror y la narración de historias de televisión. Moderado por Jazz Tangcay, escritor de artesanos senior en Variety, el panel contará con Chris Bacon, compositor de «M3gan 2.0» y «Miércoles»; Chanda Dancy, compositora de «Sé lo que hiciste el verano pasado»; Kris Le-Roy, Ejecutivo de licencias de música, Música de producción universal; Bobby Krlic, compositor de «A él«; Amanda Krieg Thomas, supervisor de música,» American Horror Story «; y Jeff Russo, compositor de»Alien: Tierra. »

«Con el horror que continúa cautivando al público y evolucionando como uno de los géneros más dinámicos en el cine y la televisión, estamos entusiasmados de organizar este evento inaugural y celebrar a aquellos que dan vida a estas historias», dijo Dea Lawrence, jefe de operaciones y marketing, variedad. «Además del evento, estamos orgullosos de destacar la lista inaugural de la lista de impactos de terror que dan forma al futuro del género».

El evento está alojado en asociación con Shudder como socio oficial, con Universal Production Music y Lionsgate que sirve como socios de apoyo. Fangoria se une como socio de medios del evento.