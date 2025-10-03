Jason Bateman dirigiendo a Tom Holland en ‘The Partner’

Jason Bateman Debería comenzar a repasar su legalidad.

La mente maestra «Ozark» dirigirá «La pareja«, Una adaptación de la novela de John Grisham, con Tom Holanda Establecido para protagonizar un abogado junior en un bufete de abogados de zapatos blancos, que finge su propia muerte para robar $ 90 millones para un cliente dudoso. Hace décadas, Grisham era una segura en la taquilla, con Hollywood produciendo éxitos adaptados de sus novelas como «The Pelican Brief», «The Firma», «The Client» y «A Time to Kill». Los gustos han cambiado, y el público ha intercambiado escritos legales por héroes que llevan spandex en Adventures de superhéroes (un género que ha sido bastante bueno para Holanda).

Bateman actualmente protagoniza junto a Jude Law en «Black Rabbit», una serie de thriller de mal humor que Netflix lanzó el mes pasado. Dirigió dos episodios. Bateman dirigió anteriormente dos largometrajes, «Bad Words» y «The Family Fang», y ganó un Emmy dirigido por su trabajo en «Ozark». Como actor, sus créditos también incluyen «desarrollo arrestado», «Juno», «jefes horribles» y «ladrón de identidad». Junto con Will Arnett y Sean Hayes, Bateman organiza el popular podcast «Smartless».

«The Partner» fue un best-seller cuando se publicó en 1997. Hollywood llegó a llamar, pero una adaptación se ha estancado durante años. En un momento, el director de «The Blind Side» John Lee Hancock estaba listo para dirigir una adaptación establecida en New Regency. Más tarde se trasladó a Universal, lo que producirá la versión actual.

Universal SVP del desarrollo de la producción Ryan Jones y el Director de Desarrollo de Producción Jacqueline Garell supervisará el proyecto.

Bateman está representado por CAA, Lighthouse Management + Media y Shelter PR. Deadline informó por primera vez que Bateman se alquiló.