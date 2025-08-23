Jasa Raharja Strategy Presione el número de accidentes de tráfico que involucran a niños

Yakarta, Viva – Jasa raharja dar pleno apoyo a la implementación Escuela Personas, a saber, programas escolares que enfatizan educación Formal combinado con el desarrollo del personaje y las habilidades para la vida en el ecosistema de internado para romper la cadena de pobreza entre generaciones.

Leer también: La Universidad Tecnológica de Bandung está listo para ser el centro de innovación para la generación más joven



El programa iniciado por el Ministerio de Asuntos Sociales de la República de Indonesia comenzó a funcionar en el año escolar 2025/2026 en toda Indonesia, con un total de 159 ubicaciones escolares que acomodaban a 15.370 estudiantes, apoyados por 2.407 maestros y 4.442 empleados de educación.

Los estudiantes de las escuelas de las personas son niños prioritarios que provienen de familias en DESIL 1-2 Social Social Social and National Economic Data (DTSEN). Para ser elegidos para asistir a escuelas, se realizan a través de las etapas de selección que incluyen administración, pruebas de potencial académico, pruebas psicológicas, visitas a domicilio, entrevistas para padres y controles de salud.

Leer también: Prabowo se sorprendió de que el gran presupuesto educativo, pero aún se filtrara: ¿Dónde está perdido?



Jasa Raharja coloca a las escuelas de las personas como un medio de educación en seguridad vial (seguridad en la carretera) desde la etapa temprana. Esto está en línea con la visión de la compañía para ayudar a construir un ecosistema de seguridad en la carretera.

Como bumning que ha estado presente en brindar protección a las víctimas accidenteJasa Raharja afirmó que la educación es la clave para prevenir futuros accidentes de tráfico.

Leer también: Sri Mulyani Corrección del presupuesto de educación Rapbn 2026, para los maestros a los profesores hasta decenas de billones





Director interino de Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana

Plt. La directora de Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, dijo, a través del apoyo a las escuelas de las personas, su partido no solo apoyó el acceso equivalente a la educación.

«Más que eso, también queremos asegurarnos de que los niños entiendan los riesgos en la carretera y se conviertan en pioneros de seguridad para ellos y para los demás», dijo Dewi en una declaración escrita, el sábado 23 de agosto de 2025.

A través de varios programas diseñados, su grupo quiere ayudar a inculcar buenos hábitos, desde el uso de cascos SNI y cinturones de seguridad, ética peatonal y ciclistas, hasta cómo ayudar al momento adecuado durante un accidente.

Por lo tanto, la seguridad será una cultura desde la escuela. «The Commitment to Jasa Raharja is in line with the Dissemination Monitoring and Evaluation Program (Dissemination Monev) of the National Police Traffic Police which emphasizes the growth of orderly traffic in order through formal and non -formal channels, with material integration strategies in PPKN subjects at elementary school level (SD), junior high schools (SMP) and high school (SMA), as well as dissemination activities in the regions,» he said.

En agosto a septiembre de 2025, se programó la difusión de Monev en la policía regional Banten, South Kalimantan y Jambi. Esta actividad proporciona un espacio de colaboración para que Jasa Raharja presente módulos, capacitación de facilitadores y prácticas de seguridad basadas en la comunidad escolar.

La urgencia de la educación en seguridad vial no puede posponerse. A lo largo de 2024, se produjeron 227,435 accidentes de tráfico en Indonesia, con 56,526 casos que involucran a niños.

Estos datos son un recordatorio de que la intervención educativa debe comenzar temprano y llevarse a cabo de manera consistente.

«La seguridad es un ecosistema. Cuando los niños entienden las reglas, el maestro da un ejemplo y el apoyo de los padres, la tasa de incidentes puede reducirse», dijo Dewi.

Jasa Raharja, dijo Dewi, está lista para convertirse en una pareja consistente, escoltando las escuelas de las personas para dar a luz a generación inteligente, carácter y tráfico ordenado.

Con el fuerte apoyo de Jasa Raharja y la sinergia con la Policía Nacional Korlantas, se espera que las escuelas del pueblo sean un hito importante en la configuración de la joven generación de Indonesia que se caracterizan, disciplinan y competitivas.

«La educación de seguridad que comience temprano será una disposición valiosa para reducir la cantidad de accidentes de tráfico y realizar una Indonesia más segura y segura en el futuro», dijo.