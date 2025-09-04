Jasa Raharja revela 3 patadas en camiones inferiores y accidentes de autobús

Yakarta, Viva – Jasa raharja Demuestra su compromiso para apoyar la mejora de la seguridad transporte El público al participar en la actividad de discusión del grupo focal (FGD) tituló la estrategia de implementación del sistema de gestión de seguridad para las empresas de transporte público hacia el transporte de ahorros.

Este evento se convirtió en el evento paralelo de la Sociedad de Transporte y Estudios del Este de Asia (Easts) de la 16ª Conferencia que tuvo lugar en la Universidad Sebelas Maret, Surakarta, el martes 2 de septiembre de 2025.

El FGD organizado por la Comunidad de Transporte de Indonesia (MTI) presentó a cinco oradores del gobierno, profesionales y empresas de transporte.

Uno de ellos es PLT. Director de Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, quien presentó una presentación sobre el tema del Programa Nacional de Seguridad para apoyar el logro del transporte de salvación. Este FGD fue moderado por Aditya Dwi Laksana, presidente del Foro de Transporte de la Carretera y Ferrocarril.

En su presentación, Dewi enfatizó que Jasa Raharja, además de tener el mandato principal, proporcionó compensación a la víctima accidente El tráfico también lleva a cabo un papel en el apoyo a la seguridad del transporte. Esto se realiza a través de varios programas de prevención de accidentes basados ​​en datos integrados con las partes interesadas del sector cruzado.

«Jasa Raharja no solo estuvo presente después de que ocurrió el accidente a través de la distribución de la compensación y las garantías a las víctimas de accidentes de acuerdo con el quinto pilar de Llaj Runk. Expandimos la contribución activamente en varios esfuerzos de prevención, uno de los cuales fue la intensificación de los foros de seguridad de tránsito donde colaboramos con las partes interesadas relacionadas en conformidad con los 5 pilares de los pilares de los fregadores.

Dewi agregó, Jasa Raharja también dirige varios planes de acción para la seguridad del transporte público del transporte, especialmente los autobuses y camiones. Este plan de acción se centra en tres cosas, a saber, la investigación y la evaluación en profundidad, los esfuerzos para aumentar la viabilidad de los conductores y los equipos de transporte público, así como los esfuerzos para aumentar la viabilidad de la flota de transporte público.

El esfuerzo demostró ser efectivo, incluida una disminución en el número de víctimas de accidentes de transporte público público y de camiones en un 33.34 por ciento y una disminución de la compensación en un 27.55 por ciento hasta julio de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

Este FGD es un foro importante para reunir a los reguladores, operadores y usuarios de servicios de transporte para formular el concepto de implementar una empresa de transporte público eficiente y efectiva (SMK-PAU).

A través de este foro, se espera que una solución concreta nace para mejorar la calidad de los servicios, así como la seguridad del transporte público en Indonesia.

«La seguridad del transporte público es una responsabilidad compartida. Por lo tanto, Jasa Raharja siempre está lista para apoyar diversas iniciativas y políticas iniciadas por las partes interesadas para crear un sistema de seguridad y transporte sostenible», dijo Dewi.

La participación de Jasa Raharja en foros como Easts 2025 es una prueba clara de la consistencia de la compañía para promover la seguridad del transporte nacional. Este apoyo también refleja el espíritu de la colaboración de servicios de Raharja con todos los interesados ​​para realizar un transporte seguro, de seguridad y sostenible para todos los usuarios de servicios de transporte público.