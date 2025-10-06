Jasa Raharja respalda la implementación de la relajación del impuesto sobre el vehículo, dijo los beneficios

Yakarta, Viva – Jasa raharja continúa fortaleciendo su apoyo a la implementación del programa relajación Impuesto Vehículo Motorizado (PKB) en varias regiones de Indonesia. Este programa continuará hasta diciembre de 2025 y se convertirá en un esfuerzo conjunto para aliviar la carga de la comunidad al tiempo que aumenta el cumplimiento de los contribuyentes de vehículos motorizados.

Leer también: Jasa Raharja asegura que todas las políticas puedan ser monitoreadas por el público



El programa Synergy con la Agencia Regional de Ingresos (Bapenda) y el Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional (Korlantas) tuvieron lugar bajo el Sistema de Administración de One Roof Manunggal (SAMSAT), y se implementó en etapas en varias provincias.

Hay varias formas de alivio dadas, como la exención de los atrasos de PKB, la eliminación de multas administrativas, el principal descuento de impuestos, a la exención del nombre inverso del vehículo motorizado (BBN II) durante un cierto período.

Leer también: Prueba de Jasa Raharja apoya a MISMES para que se muden para ir internacional





Ilustración Samsat para pagos de impuestos de vehículos motorizados. Foto : Viva.co.id/yunisa Herawati

Hasta principios de octubre de 2025, más de 30 oficinas regionales de Jasa Raharja habían implementado este programa, con una variedad de períodos de validez. Algunas regiones, como Kalimantan Central, Kalimantan del Sur, North Kalimantan, Jambi y North Sumatra, dirigen un programa de relajación hasta el 31 de diciembre de 2025. Como en las islas Bangka Belitung, East Java, Lampung y Riau, todavía es oportunidades de apertura para la comunidad hasta finales de noviembre de 2025.

Leer también: Cantika Cantika Davinka Motorbiate Swordsman



Se ha demostrado que este programa es efectivo para proporcionar espacio para que la comunidad cumpla con sus obligaciones fiscales sin estar cargada de multas administrativas. A través de esta política de relajación, se espera que el cumplimiento de los contribuyentes pueda continuar aumentando y tener un impacto positivo en los ingresos originales (PAD) regionales.

Plt. El director de Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dijo que este programa es una manifestación tangible de la colaboración gubernamental para proporcionar conveniencia a la comunidad, así como fortalecer la conciencia de la importancia de la administración ordenada de vehículos.

«La relajación del impuesto sobre los vehículos motorizados es una forma de gobierno del gobierno y Raharja por la condición de la comunidad. Con el alivio administrativo, esperamos que la comunidad pueda pagar de inmediato sus obligaciones sin sentirse agobiado», dijo Dewi.

Además, Dewi explicó que los pagos de PKB y las donaciones obligatorias de fondos de accidentes de tráfico (SWDKLLJ) administrados por Jasa Raharja tienen una función estratégica para apoyar el sistema de protección social en el campo de transporte.

«Cuando las personas ordenan el impuesto sobre el vehículo, la protección del riesgo de accidentes de tráfico está aún más garantizado. Los fondos swdkllj pagados regresarán a la comunidad en forma de compensación por las víctimas de accidentes, por lo que los beneficios son muy reales», continuó.