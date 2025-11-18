Jasa Raharja garantiza una rápida indemnización a las víctimas de accidentes en la autopista de peaje de Cipali

Purwakarta, VIVA – Servicios Raharja transmitir la preocupación anterior accidente tráfico que se produce en la carretera Carretera de peaje Cipali Km 72+500 Línea B (hacia Yakarta), Cikopo Village, distrito de Bungursari, Purwakarta Regency, el martes 18 de noviembre de 2025 por la mañana alrededor de las 02.30 WIB.

Este incidente que involucró a tres vehículos resultó en la muerte de 5 personas y 39 personas resultaron heridas. Según los informes iniciales, el autobús Agra Mas B 7654 KGA chocó contra la parte trasera del minibús con matrícula B 2508 TFT que iba delante mientras viajaba de Cirebon a Yakarta por la vía rápida.

Esta colisión empujó el minibús hasta chocar contra la parte trasera del autobús PO Sinar Jaya con matrícula B 7895 TGA, que en ese momento estaba detenido en la vía rápida debido a un atasco. Esta serie de colisiones provocaron que el minibús y el autobús se salieran de la carretera, chocaran contra el divisor de la carretera y finalmente cayesen en una zanja al costado de la carretera de peaje.



Accidentes sucesivos de dos autobuses y un minibús en la autopista de peaje de Cipali, Java Occidental Foto : Agung Prasetio/tvOne/Purwakarta

Los heridos y los fallecidos fueron evacuados inmediatamente a dos hospitales de Purwakarta. Un total de 33 personas heridas fueron atendidas en el Hospital Abdul Radjak de Purwakarta, mientras que otras 6 personas recibieron tratamiento médico en el Hospital Siloam de Purwakarta.

Al recibir el informe del incidente, la sucursal de Jasa Raharja Purwakarta actuó rápidamente para coordinarse con la policía de Purwakarta para recopilar datos sobre las víctimas y garantizar que el proceso de manejo fuera rápido y preciso.

Los agentes de Jasa Raharja también visitaron los dos hospitales para brindar asistencia y contratar seguros para las víctimas heridas.

Plt. El director principal de Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, se tomó el tiempo de asistir al Hospital Abdul Radjak y al Hospital Siloam Purwakarta para visitar a las víctimas del accidente.

Durante su visita, Dewi enfatizó el compromiso de Jasa Raharja de cumplir con los derechos de todas las víctimas de conformidad con la Ley Número 33 y 34 de 1964 y sus regulaciones derivadas.

Dewi explicó que los herederos de las víctimas fallecidas tenían derecho a recibirlo compensación 50 millones de IDR, mientras que a las víctimas lesionadas se les garantizan costes de tratamiento de hasta 20 millones de IDR que se pagan directamente al hospital.

Aparte de eso, Jasa Raharja también ofrece beneficios adicionales en forma de primeros auxilios (P3K) que cuestan hasta 1 millón de IDR y costos de ambulancia de hasta 500.000 IDR por persona.