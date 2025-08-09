Jasa Raharja fortalece la protección y la seguridad de los pasajeros de transporte aéreo Moda

Bali, vivo – Jasa raharja Las actividades de monitoreo y evaluación de datos de retención Pasajero Aeronave Air ‘en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai, Bali, el viernes 8 de agosto de 2025.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos de la compañía para aumentar la precisión e integración de los sistemas de datos de pasajeros, que son la base para citar las contribuciones obligatorias de las aeronaves (IWPU).

Al evento asistieron PLT. Director de Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Director de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte de Indonesia Agustinus Budi H, Jefe de la Clase 1 Autoridad del aeropuerto de Aeropuerto IV Bali Nusra Cecep Kurniawan, Gerente General de Pt Angkasa Pura Indonesia Aeropuerto I Gusti Nguurah Rai Ahmadeugi Shahab, y representantes del Aerolín de la aerolínea del aerolíneo de la aeropuertos del aerolín.



Plt. Director de Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana

En sus comentarios, plt. El director de Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dijo que esta actividad no se trataba solo de evaluaciones técnicas, sino también de fortalecer el sistema de protección del estado para los pasajeros.

«Como se indicó en la Ley No. 1 de 2009 sobre los vuelos, se afirma explícitamente que en la estructura de las tarifas del servicio de transporte aéreo, existe un componente obligatorio de las contribuciones del seguro. Este componente no es solo un número en los boletos, sino que es una garantía de protección estatal para cada pasajero legítimo», explicó Dewi.

Jasa Raharja, como un bulto dado por el mandato estatal a través de la Ley No. 33 y 34 de 1964, continúa fortaleciendo el sistema de protección básica para la comunidad, incluso en el modo transporte aéreo.

Una de las formas tangibles de este compromiso es integrar los datos sobre la producción de pasajeros de transporte aéreo comercial programado con la Dirección de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte de Indonesia desde 2021.

Jasa Raharja también ha establecido una cooperación con la Dirección General del Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte de Indonesia, a través de un número conjunto de Acuerdo P/67/SP/2024 y HK.201/3/24/DR. KUM.KUM-2024, que regula el uso de pasajeros de transporte comercial programados nacionales y la presión de Jasa Raharja en el proceso de negocios en el aeropuerto.

Con la celebración de esta actividad de monitoreo y evaluación, se espera que Jasa Raharja y todas las partes interesadas entiendan más en el mecanismo de informes y concilian los datos directamente en el campo.

Dewi espera que este monitoreo y evaluación también puedan aumentar la precisión de los datos de los pasajeros de transporte aéreo, la seguridad de los pasajeros que desean usar aviones, así como la alfabetización en los productos Jasa Raharja.

«Para que esta actividad sea una parte del proceso comercial de citar una tarifa obligatoria para Raharja», dijo.

Para terminar, Dewi expresó su aprecio por la colaboración que se había establecido entre Jasa Raharja y todos los socios en el ecosistema de la aviación nacional.

También pidió a todas las partes que pudieran proporcionar conjuntamente el mejor servicio como contribución en el desarrollo del país, a fin de realizar servicios a todas las personas indonesias, especialmente los pasajeros de aviones.

A través de esta actividad, Jasa Raharja desea crear un sistema de gestión de datos más confiable y sostenible, lo que a su vez fortalecerá la protección y la seguridad de todos los pasajeros de transporte aéreo en Indonesia.