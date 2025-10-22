Jasa Raharja distribuye una indemnización de 2,4 billones de IDR a 117.000 víctimas de accidentes entre enero y septiembre de 2025

Jacarta – Cada evento accidente en la carretera dejando una triste historia para la familia de la víctima. En medio de esta difícil situación, la presencia Servicios Raharja convertirse en una manifestación concreta del Estado al brindar protección básica a las comunidades afectadas.

A través de servicios rápidos, precisos y humanos, Jasa Raharja garantiza que los derechos de las víctimas y herederos puedan recibirse sin obstáculos. Desde enero hasta finales de septiembre de 2025, Jasa Raharja registró entregas totales compensación por valor de 2,4 billones de IDR para 117.342 víctimas de accidentes de tráfico en toda Indonesia.

De esta cantidad, 1 billón de IDR se entregó a los herederos de las 18.815 víctimas que murieron y 1,4 billones de IDR a las 98.527 víctimas que resultaron heridas.

ilustración de accidente automovilístico

En comparación con el mismo período de 2024, el número de víctimas aumentó un 10,90% y el valor de la indemnización aumentó un 8,77%. En detalle, se registró que la indemnización para las víctimas fallecidas aumentó un 2,79%, mientras que para las víctimas heridas aumentó un 18,74%.

Plt. El director principal de Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, dijo que Jasa Raharja no solo se enfoca en distribuir compensaciones, sino que también continúa esforzándose por brindar servicios públicos rápidos y apropiados de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

«Jasa Raharja sigue esforzándose por ofrecer servicios rápidos, precisos y humanos a la comunidad. Se siguen desarrollando diversas innovaciones para que las víctimas de accidentes y sus herederos puedan recibir inmediatamente sus derechos sin ningún problema. Actualmente, el tiempo medio para completar los pagos de indemnización por fallecimiento sólo es de dos días, lo que refleja el compromiso de la empresa con unos servicios públicos eficientes y receptivos». dijo Dewi en su declaración escrita el miércoles 22 de octubre de 2025.

Este compromiso se materializa a través de diversas transformaciones digitales e innovaciones de servicios que Jasa Raharja ha llevado a cabo en los últimos años, una de las cuales es la Junta Asesora Médica de Jasa Raharja (MAB-JR), junto con un equipo médico certificado a nivel nacional, que compila y publica el Diagnóstico de lesiones, el Formulario y el Compendio médico nacional de Jasa Raharja (DC-FKMN-JR) como pautas estándar para el manejo de accidentes de tránsito.

Esta guía enfatiza que cada proceso, desde el registro de lesiones y los estándares médicos hasta las derivaciones a hospitales asociados, se ejecuta de acuerdo con los parámetros de calidad y velocidad del servicio, como una manifestación concreta de buena gobernanza y protección de las víctimas de accidentes.