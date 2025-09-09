¿Jasa Raharja Boyong 4 Top GRC Awards 2025 Awards?

Yakarta, Viva – Jasa raharja reconocido reconocido a nivel nacional ganando cuatro otorgar El prestigioso evento de los Premios 2025 de los Premios GRC en Dian Ballroom, Raffles Hotel Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Gran Jasaraharja PuTera debido a la realización del compromiso de la gobernanza y la gestión de riesgos sostenibles



El evento organizado por la mejor revista de negocios con la Asociación de GRC de Indonesia, el Comité Nacional de Política de Gobierno (KNKG) y varias de esta institución profesional de gobernanza se convirtieron en uno de los premios más prestigiosos en Indonesia en los campos de gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento (Gobernanza, riesgo y cumplimiento/Grc).

En esta ocasión, Jasa Raharja ganó la medalla de platino porque ha sido 7 veces consecutiva recibiendo un premio de 5 estrellas, así como la estrella 2025 #5 de los principales premios GRC.

Leer también: Jasa Raharja revela 3 patadas en camiones inferiores y accidentes de autobús



Este logro muestra la consistencia de los servicios de Raharja en la aplicación de los principios de gobierno compañía que es bueno (Buen gobierno corporativo/GCG), Gestión de riesgos y cumplimiento, que respalda la sostenibilidad empresarial, así como los servicios públicos sostenibles.

No solo eso, la Junta de Comisionados de Jasa Raharja también ganó la Junta de Comisionados de alto rendimiento en GRC 2025, mientras que Harwan Muldidarmawan, director de cumplimiento y gestión de riesgos Jasa Raharja, fue nombrado el líder de GRC más comprometido 2025.

Leer también: Ingresó a las filas de la compañía más grande Fortune Indonesia 100, Bri lidera la principal industria financiera nacional



El Director de Cumplimiento y Gestión de Riesgos, Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan, dijo que este logro era una prueba clara del compromiso de la compañía para priorizar la gobernanza transparente e integridad.

«Este premio es un reconocimiento del arduo trabajo de todas las personas de Jasa Raharja en el mantenimiento de la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento de manera consistente. Este premio también es un recordatorio para que continuemos mejorando la calidad de los servicios a la comunidad, en línea con la visión de Jasa Raharja de convertirnos en una compañía confiable para proporcionar protección básica de los accidentes de tráfico.

Además, el premio otorgado a la Junta de Comisionados de Jasa Raharja como la Junta de Comisionados de alto rendimiento en GRC 2025 fortalece la posición de la Compañía para llevar a cabo una supervisión efectiva y una dirección estratégica.

Eko Suwardi, comisionado independiente Jasa Raharja, quien asistió al evento, confirmó que este logro no solo pertenecía a la gerencia, sino también al resultado de la sinergia de todos los elementos de la empresa.

«La Junta de Comisionados se compromete a garantizar que el principio de GRC se implementa en cada línea de la organización. Este logro es el resultado del trabajo conjunto, que confirma que la gobernanza es una regla y la base principal de proporcionar el mejor servicio a la comunidad», dijo EKO.

Los principales premios GRC 2025 conlleva el tema «Resiliencia a la sostenibilidad: liderar a través de GRC», que enfatiza la importancia de la resiliencia de la empresa para enfrentar desafíos al tiempo que garantiza la sostenibilidad empresarial.

Más de 900 empresas en Indonesia siguen el estricto proceso de evaluación, que incluye aspectos de la implementación de GCG, la gestión de riesgos, el cumplimiento y el apoyo a los aspectos de la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El logro de los servicios de Raharja en este evento no es la primera vez. Desde los últimos años, la compañía ha clasificado constantemente el más alto en la implementación de GRC, que se ha convertido en uno de los pilares importantes para apoyar la transformación e innovación de los servicios públicos.

«Este logro nos está motivando cada vez más a traer servicios que sean fáciles, rápidos y apropiados para la comunidad, además de continuar fortaleciendo el papel de Jasa Raharja para apoyar la seguridad del tráfico y el desarrollo económico nacional», concluyó Harwan.

Con este reconocimiento, Jasa Raharja confirmó su compromiso de continuar priorizando el buen gobierno, la gestión de riesgos medible y el fuerte cumplimiento, para realizar los mejores servicios públicos y la sostenibilidad empresarial en el futuro.