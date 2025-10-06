Jasa Raharja asegura que todas las políticas puedan ser monitoreadas por el público

Yakarta, Viva – Jasa raharja continúa mostrando su seriedad en la aplicación Buen gobierno corporativo (GCG) como la base principal para la gestión de la empresa. Principio transparenciaLa responsabilidad, la responsabilidad, la independencia y la equidad se usan como base para que todas las actividades comerciales administran profesionales e integridad.

El secretario corporativo de Jasa Raharja, Dodi Apiansyah, enfatizó que uno de los principales enfoque de implementar GCG era construir un sistema de comunicación abierto, tanto interna como externamente. Según él, la transparencia es la clave para que todos los interesados ​​puedan comprender claramente la política y la dirección de rendimiento de la compañía.

«Queremos asegurarnos de que cada paso de Jasa Raharja pueda contabilizarse y proporcionar los máximos beneficios para la comunidad», dijo Dodi en un comunicado oficial, recibido en Yakarta el lunes 6 de octubre de 2025.

Como una compañía que tiene un mandato de servicios públicos en el campo del accidente de tráfico de seguro social, Jasa Raharja continúa fortaleciendo el mecanismo de informes y divulgación de información.

A través de canales digitales, informes periódicos, así como la publicación del desempeño financiero y de servicio, el público ahora puede acceder a diversas información de la compañía de manera fácil, rápida y precisa.

Además, el principio de responsabilidad también es una gran preocupación. Cada unidad de trabajo tiene un papel y responsabilidad estructurados, acompañados de un sistema de supervisión en capas para garantizar que todas las actividades permanezcan en línea con el valor de la integridad y el cumplimiento de las regulaciones.

«Cada decisión debe tenerse en cuenta de acuerdo con los principios de buen gobierno», agregó Dodi.

Este compromiso también se realiza a través de varios pasos concretos, como digitalización Sistema de control interno, aplicación sistema de denuncia (WBS), que proporciona centros de contacto para acomodar las quejas públicas, a la capacitación ética empresarial para todos los empleados.

Estos pasos no solo aumentan la eficiencia y la efectividad del trabajo, sino que también fortalecen la cultura de la compañía que defiende la integridad y el servicio de todo corazón.

Dodi enfatizó que la aplicación de GCG no es solo una obligación corporativa, sino una forma de responsabilidad moral para la comunidad. Él cree que el buen gobierno es una base importante en la construcción de la confianza pública.

«Con la comunicación transparente y la aplicación de los principios de GCG de manera consistente, Jasa Raharja continuará esforzándose por convertirse en una empresa confiable, adaptativa y orientada al servicio», concluyó.