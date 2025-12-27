Jasa Marga registra un aumento del flujo de retorno navideño H+1 en la carretera de peaje de Jabodetabek

Jacarta – reflujo día festivo Natal 2025 está empezando a sentirse en varias áreas tol Jabodetabek y Java Occidental. En H+1 de Navidad, volumen vehículo Se observó que quienes regresaban a Jabodetabek o se trasladaban dentro de la región de Java Occidental experimentaron un aumento significativo.

La División Regional de Carreteras de Peaje Metropolitana de Jasamarga señaló que, según el seguimiento del viernes 26 de diciembre de 2025, hasta 50.623 vehículos regresaron a Jabodetabek desde la dirección de Cikampek y las áreas de Puncak y Sukabumi.

«Esta cifra aumentó un 21,15 por ciento en comparación con el tráfico de transacciones normal de 41.787 vehículos», dijo el director presidente de PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan Achmad Purwantono, en su declaración del sábado 27 de diciembre de 2025.

Rivan explicó que el aumento del flujo inverso se sintió más en las dos puertas de peaje principales. En el peaje 6 de Cikunir en dirección a Yakarta, se registró el paso de 10.462 vehículos o un aumento del 44,36 por ciento en comparación con las condiciones normales. Mientras tanto, en el peaje 2 de Ciawi en dirección a Yakarta, se registraron para pasar 40.161 vehículos, un aumento del 16,27 por ciento con respecto a las condiciones normales.

No sólo el flujo regresa a la capital, sino que también los movimientos de vehículos en la región de Java Occidental están empezando a aumentar. En la autopista de peaje de Padaleunyi se registraron para pasar 62.183 vehículos, lo que supone un aumento del 1,78 por ciento en comparación con el tráfico normal.

En el peaje de Cileunyi, el flujo de vehículos que salieron de Rancaekek, Garut y las áreas circundantes hacia Bandung y Yakarta se registró en 31.648 vehículos, un aumento del 4,73 por ciento con respecto a las condiciones normales.

«Mientras tanto, los vehículos que salieron de la ciudad de Bandung a través de GT Cileunyi alcanzaron los 37.918 vehículos, un aumento del 2,02 por ciento con respecto a las condiciones normales», dijo Rivan.

Mientras tanto, el flujo de tráfico en el peaje de Pasteur muestra movimientos relativamente estables. De la ciudad de Bandung salieron 30.535 vehículos, una ligera disminución del 1,10 por ciento en comparación con el tráfico normal. Hubo 34.415 vehículos que ingresaron a la ciudad de Bandung a través de GT Pasteur, o una disminución del 10,48 por ciento con respecto a las condiciones normales.

«Hasta el día +1 de la Navidad de 2025, la movilidad de las personas sigue siendo relativamente alta, tanto las que salen como las que regresan a la zona de Jabodetabek. Por otro lado, también vemos un movimiento de vehículos que entran en la zona de Jabotabek el día +1 de la Navidad de 2025», dijo Rivan.

Previendo una alta movilidad, Rivan hizo un llamamiento a los usuarios de las autopistas de peaje para que preparen cuidadosamente su viaje. Se pide a los conductores que se aseguren de que su vehículo y su condición física se mantengan en óptimas condiciones, así como que verifiquen la disponibilidad de combustible y el saldo de dinero electrónico antes de viajar.