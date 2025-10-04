Jasa Marga Reconstruction 5 Jakarta-Cikampek Toll Roads hasta el 10 de octubre de 2025

Yakarta, Viva – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) reconstruyó cinco puntos de carretera en la sección de carreteras de peaje de Yakarta-Cikampek para el período del sábado 4 de octubre de 2025 al 10 de octubre de 2025. Reconstrucción dirigido a mantener la calidad carretera de peaje Al mismo tiempo, garantizar un viaje seguro y cómodo para todos los automovilistas.

Gerente Senior de la Oficina Representativa 1 PT JTT Amri Sanusi dijo que esta actividad se llevó a cabo regularmente para garantizar que la calidad de la carretera de peaje se mantuviera bien.

Según él, el trabajo se lleva a cabo en función de los resultados del monitoreo de rutina y la evaluación de las condiciones de campo como parte de los esfuerzos para mantener la calidad de la carretera de peaje al tiempo que proporciona una mejor experiencia de manejo.

«El trabajo tiene lugar en varios puntos de sábado a viernes (10/10). Durante el trabajo, la operación de peaje de Yakarta-Cikampek sigue siendo normal en ambas direcciones», dijo Amri Sanusi, el sábado 4 de octubre de 2025.

Los oficiales preparan un camino de contraflow en la carretera de peaje de Yakarta-Cikampek

Dijo que el primer trabajo de puntos estaba en la rampa de East Bekasi en la 1 -Dirección Laja Cikampek, mientras que la segunda ubicación fue en el Puente del Río Citarum KM 01+517 Karawang Timur Ramp en Yakarta.

El siguiente punto está en Km 27+254 a Km 27+378 y Km 27+408 a Km 27+428 en la primera dirección de Cikampek. Último en km 65+245 a km 65+475 en la dirección de Yakarta 1.

El Vicepretecretario Corporativo y PT Legal JTT Ria Marlinda Paallo dijo que la compañía había preparado pasos anticipados para mantener el flujo suave de tráfico durante el trabajo.

«Ponemos a los oficiales en espera en el lugar, hacemos arreglos de tráfico, reducimos el área de trabajo, para preparar contra los contratos si es necesario. Además, también coordinamos con la Policía de la Patrulla Jalan Raya (PJR) para garantizar que el flujo de vehículos permanezca bajo control», dijo RIA «, dijo RIA

Jasamarga, según él, también ha realizado una socialización de los planes de trabajo a través de un banner de apelación y un mensaje en el signo de mensajes dinámicos en ambas direcciones de la carretera de peaje de Yakarta-Cikampek como una forma de transparencia de información.

«Pedimos disculpas por los inconvenientes que los usuarios de la carretera pueden sentir durante el proceso de trabajo. Manténgase obedientemente a las señales y la dirección de los oficiales, especialmente en el área de trabajo», dijo.

RIA hizo un llamamiento a los usuarios de la carretera para poder administrar el tiempo de viaje, preparar los vehículos en excelentes condiciones, garantizar suficientes saldos de dinero electrónicos y repostar y el poder del dispositivo antes de irse.