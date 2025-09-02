Jasa Marga comenzó a reparar el peaje Sarpras que fueron dañados por manifestaciones, el valor fue de hasta RR 80 mil millones

Yakarta, Viva – La manifestación realizada por la comunidad en los últimos días ha hecho una serie de sugerencias e infraestructura o Sarpras en una serie de caminos de peaje dañados. PT Jasa Marga TBK también ha inventado e realizó mejoras.

El Director de Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono dijo que soportaría la mejora de las instalaciones de peaje posteriores a la concentración e infraestructura por valor de Rp80 mil millones. Incluyendo el reemplazo de CCTV que está dañado y saqueado, reemplazo del servidor y otros.

«Ayer calculamos, alrededor de Rp. 80 mil millones. Las reparaciones habían comenzado», dijo Rivan al revisar Puerta de peaje Pejonpongan en Yakarta, martes 2 de septiembre de 2025

Dijo que el Ministerio de Obras Públicas había ofrecido a Jasa Marga para ayudar a financiar la reparación de la puerta de peaje. Sin embargo, Jasa Marga expresó su capacidad para financiar su propia mejora.

Rivan se aseguró de que la reparación del daño no interferiría con los estados financieros de Jasa Marga. Financiar las reparaciones de daños como esta, todavía es posible porque se ha convertido en parte de la reserva de la compañía.

La puerta de peaje de pejpongan se quema

«Lo más importante es garantizar que el servicio a la comunidad se pueda hacer rápidamente», dijo.

Además, según él, que actualmente es una prioridad para mejorar Jasa Marga es la mejora de la red y la construcción del servidor local. Jasa Marga Toll Gate Server fue robado en una serie de demostraciones que tuvieron lugar la semana pasada.

«Nuestra prioridad es la red, porque la red se está quemando, por lo que requiere tiempo para garantizar que la red esté funcionando nuevamente», dijo Rivan.

Se dirige a todas las puertas de peaje para operar normalmente la próxima semana, precisamente el miércoles 10 de septiembre. Luego, el 10 de septiembre, lo que se entiende por operación es que la comunidad puede usarla, a pesar de que la apariencia física no ha vuelto a la normalidad.

Las carreteras de peaje en la ciudad en dirección a la DPR y viceversa no pueden ser cruzadas mediante una demostración

Continuó algunas puertas de peaje, incluso pueden operar a partir del 7 de septiembre con ayuda lector móvil.

En general, hubo 7 puertas de peaje afectadas por una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en Yakarta la semana pasada. Las siete puertas de peaje incluyen GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejpongangan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2 y GT Kuningan 1. GT Pejponganan es una de las puertas de peaje con daño severo. (Hormiga)