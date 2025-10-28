Jarrick Bernard-Converse de los Browns, selección del draft de los Giants Rob Jets

un ex Jets de Nueva York La selección del draft está en movimiento.

Información privilegiada de la red NFL Tom Pelissero compartió en las redes sociales que Gigantes de Nueva York back defensivo reclamado Jarrick Bernard-Converse de exenciones de la marrones de cleveland.

Los Giants reclamaron al CB Jarrick Bernard-Converse de los waivers de Cleveland, según la fuente.

Los Browns reclamaron el ala cerrada Brenda Bates de las exenciones el lunes 27 de octubre. En un movimiento de plantilla correspondiente, renunciaron a Bernard-Converse.

Es interesante que esos movimientos incluyeran a ex miembros de los Jets en Bates y JBC.

Los Jets no querían perder a Bernard-Converse

El ex producto de LSU ingresó a la liga como la selección general número 204 en la sexta ronda del 2023. NFL borrador.

Bernard-Converse, de 25 años, pasó sus dos primeras temporadas con los Jets. Esta temporada baja, fue cortado antes de los recortes finales en la plantilla después de estar con el equipo durante el campo de entrenamiento.

Bernard-Converse no es un veterano, lo que significa que los otros 31 equipos de la NFL tuvieron la oportunidad de reclamarlo. analista de la NFL parkinson reveló que si Bernard-Converse había aprobado las exenciones en agosto, los Jets lo querían de regreso en el equipo de práctica.

Nunca tuvieron la oportunidad.

Cleveland lo reclamó en waivers. Era el único miembro de los Jets que había sido reclamado en waivers durante los cortes finales de la plantilla, según Zack Rosenblatt de The Athletic.

Cuando un jugador es reclamado por otro equipo, existen dos escuelas de pensamiento. Los Jets cometieron un error al deshacerse de un jugador en el que alguien más estaba interesado. O su equipo es tan talentoso y profundo que no tuvieron más remedio que ver cómo otros equipos buitreaban parte de su profundidad.

Bernard-Converse apareció en Cinco juegos para los Browns esta temporada, pero participó en sólo cinco jugadas defensivas. Tampoco jugó mucho en equipos especiales, registrando sólo 29 jugadas.

Los gigantes están obsesionados con los ex jugadores de los Jets

Quizás Gang Green quiera considerar presentar una orden de restricción.

Bernard-Converse es el cuarto ex Jet se unirá al roster de 53 hombres de los Giants. Ese grupo también incluye al esquinero. Corey Negroapoyador Neville Hewitty liniero ofensivo Greg VanRoten.

Los Giants también cuentan con el linebacker y ex seleccionado en el draft de los Jets. Zaire Barnesen su equipo de práctica.

Mariah Carey escribió una canción llamada “Obsessed” en 2009. Una descripción adecuada de la historia de amor de los Giants con los jugadores que, en un momento u otro, vistieron el verde y el blanco.

Se está poniendo raro, hombre.

Un poco de amor muy esperado por un jonrón de los Jets

La línea ofensiva no es sexy. Normalmente sólo se habla de un individuo en las trincheras por una mala razón: insertar el nombre recibió una penalización o alguien entregó un despido.

Rara vez se escucha cuando a los linieros ofensivos les va bien. Esto es especialmente cierto cuando un equipo no gana muchos juegos.

Así que fue reconfortante ver cómo el foco de atención se centraba en el tackle ofensivo novato de los Jets. Armand Membou.

«Seleccionado con la selección número 7, Membou asumió un papel titular en las OTA, y no ha mirado atrás mientras jugaba cada jugada ofensiva. Se destaca como bloqueador de carrera, ocupando el séptimo lugar entre 63 tacleadas calificadas en tasa de victorias de bloqueos terrestres. Membou ha tenido algunos contratiempos en la protección de pase (39° en tasa de victorias de bloqueos de pases), pero no ha lucido fuera de lugar. Es un novato estable con un techo alto», dijo ESPN. rico cimini escribió.