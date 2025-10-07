Jared Leto juega una IA empática en actualización de buggy

Hay más de una paradoja integrada en el programa de «Tron: Ares. » Mientras que la película original de Disney de 1982 en la que se basó se sentía antes de su tiempo, tanto conceptualmente como en términos de sus efectos visuales de vanguardia, el último intento de Sean Bailey de franquiciar la marca «Tron» se lee principalmente como un ejercicio de nostalgia. Jared LetoLos pómulos de alta definición, se ve genial, pero la película está cargada de devoluciones de llamada a la película anterior (y la década de 1980 en general) que sugieren que está dirigido más a la Generación X que a los niños alfa que podrían lanzar la propiedad al futuro.

Dirigido por Joachim Rønningquien anteriormente hizo secuelas en exceso de «Piratas del Caribe» y «Maléfica» para la compañía, «Tron: Ares» presenta dos grandes ideas. El primero se siente alarmista: ¿qué pasaría si las cosas concebidas en el reino virtual (lo que se conoce como «la cuadrícula») podría transferirse al mundo real? Entonces, en lugar del personaje de Jeff Bridges, Kevin Flynn, desapareciendo en el ámbito digital, todos esos vehículos elegantes y programas elegantes (como el ares de Leto) podrían imprimirse en 3D.

Donde eso se siente trillado en su miedo a la dirección que la tecnología nos está llevando, la segunda teoría es una alternativa refrescante al tipo de histeria anti-innovación que alimenta tantas películas de ciencia ficción: ¿qué pasaría si la IA podría ser una fuerza para siempre? O, como dice la CEO de Encom, Eve Kim (Greta Lee), «¿y si su principal mal funcionamiento es solo benevolencia?» El villano en «Tron: Ares» no es Ares, el nuevo software de seguridad de control maestro diseñado para defender la red, sino su creador, Julian Dillinger (Evan Peters), el jefe sin escrúpulos de una empresa de tecnología rival que intenta desarrollar Ares como un (artificialmente) inteligente, obediente, completamente exprimible superditado.

Aunque Leto se ve genial como Ares con su barba oscura de Thor y su cabello largo y resbaladizo, todo en «Tron» está destinado a verse genial, y la mayor parte tiene éxito, la parte requiere que el actor reduzca la humanidad a tal grado que lee como un maniquí de Manichean: casi unidimensional en una filmación que hace un uso cada vez más sofisticado de la tecnología 3D. (Consulte «Tron: Ares» en 3D estereoscópico si puede, como Rønning reconoce claramente el potencial del formato. También aprovecha al máximo la puntuación Electro de Trent Reznor y Atticus Ross, atribuido aquí a su banda, de nueve uñas de nueve pulgadas).

Lo mismo ocurre con su segundo al mando, Atenea. En ese papel, la estrella de «Queen & Slim» Jodie Turner-Smith parece estar canalizando a Grace Jones: segura, feroz y desprovista de emoción, al menos en la superficie. A diferencia de «Terminator», que introdujo el personaje de Arnold Schwarzenegger, Au Naturel, «Tron: Ares» mantiene la carne y los sentimientos ocultos en gran medida a la vista (esta es Disney, después de todo). Ares, Athena y los otros programas aparecen en los trajes negros ajustados de la piel, con acentos rojos o azules luminiscentes, según el cual la compañía trabajan: Dillinger o Encom, respectivamente.

En una manifestación a los clientes militares, Julian usa láseres escarlatas brillantes para representar a Ares y un camión SWAT intimidante en su hangar privado. «Conjurar» podría ser una mejor palabra para ello, ya que hay un estricto límite de 29 minutos sobre cuánto tiempo traído de la red puede durar en el mundo real antes de que se desintegre. Para que su plan de negocios funcione, Julian necesita encontrar el «Código de Permanencia», un Hack Flynn se escondió en algún lugar antes de su desaparición, presumiblemente para proteger a las personas del tipo de tecnología que Dillinger Corporation está desarrollando.

Usando un casco visorado y un traje de nieve azul y blanco (en marcado contraste con el equipo de motocicleta rojo y negro de aspecto más tonto de Ares), Eve es en realidad la primera en encontrar el código de permanencia, que quiere usar para siempre. Con él, puede renderizar cultivos para alimentar a los hambrientos y casas para todos los que los necesitan, mientras que Dillinger solo quiere poder y ganancias.

Ahí se encuentra otra de las paradojas de la película: «Tron: Ares» predica la caridad, pero al igual que con «Tron: Legacy» de 2010 (en el que el hijo de Flynn esencialmente pirateó el sistema operativo de su compañía en un acto de activismo anticorporado), la razón por la que existe la película es porque Disney ve las oportunidades de ganancias en las secuelas innecesarias, a la serie de secuelas innecesarias, hasta que se introduce una serie de películas en el sentido de que se introduce en el punto de una serie futura de los fines de la serie. Para lidiar, desperdiciando cualquier química que se estaba gestando entre Eva y Ares.

La inteligencia artificial se corrompe tan fácilmente en las películas de «Tron» que Julian debería saber mejor que colocar tanta autonomía en manos de Ares (su madre, interpretada por Gillian Anderson, lo entiende claramente). Su nuevo control maestro comienza a rebelarse casi de inmediato, resentiendo que Julian lo trata como «100% desechable». Eso recuerda otra película de los años 80 dirigida a los niños, «Short Circuit» o Brad Bird’s mucho mejor «The Iron Giant», en la que las máquinas de guerra desobedecen su programación.

Deberíamos considerarnos agradecidos de que el guionista Jesse Wigutow no fuera obligado a inventar un personaje infantil para que Ares se hiciera amigo, confiando en una relación adulta entre Eva y Ares. Técnicamente hablando, Ares tiene la madurez emocional de un bebé al principio, pero desarrolla rápidamente la empatía y otros sentimientos sofisticados. El guión hace referencia tanto a «Frankenstein» como a «Pinocho», que ofrece una exploración más pertinente de esos dos arquetipos (al menos el surgimiento de la IA, al menos) que las recientes adaptaciones de ambos libros de Guillermo del Toro, si solo la película estuviera más comprometida con el viaje existencial de Ares.

Como presidente de producción en Disney, Bailey saqueó efectivamente el catálogo trasero de la compañía (fue responsable de muchos de esos remakes de acción en vivo, reinicios de franquicias y adaptaciones de parques temáticos). Si bien fue emocionante ver cómo se vería «Tron» en el siglo XXI, la marca se interpone en el camino de la evolución interna de Ares. Por fascinante que sea ser verlo «nivelar», lo que el público espera, y lo que ofrece Rønning, son las carreras ciclistas y las batallas dinámicas de gladiador.

Los nuevos y más anchos skimmers de luz se ven increíbles por las calles de la ciudad real, mientras que la vista de un reconocimiento de cortesía en rojo que se cierne hacia la torre Encom es tan emocionante como los tres minutos de Patrick Jean, «Píxeles» corto (lanzado el mismo año como «Tron: Legacy»). Pero existe la sensación de que «Tron: Ares» tiene demasiada nostalgia al servicio, desde la recreación de Tobhwebby de la Oficina de Basemento de Arcade de Flynn hasta el Cameo extendido de Bridges (como un tipo de azúcar y lateral, que suena menos como Flynn que su carácter «Big Lebowski»).

La cosa que Bailey también rara vez se atrevía era el trato de IP original, donde esta película podría haber sido más efectiva como un original no «tron». Después de todo, el propio Tron, como en el personaje de Bruce Boxleitner, no se encuentra por ningún lado. Por otra parte, el público está interesado principalmente en ver cómo Disney ha actualizado la franquicia en los 15 años transcurridos desde «Legacy», por lo que tal vez sea mejor hacer como Eve Kim y obtener el programa.