Jared Goff reacciona a la protección del pase de los Lions después de la derrota de los Eagles

Jugador de ataque Jared Goff tuvo su peor actuación de la temporada durante la derrota 16-9 en la Semana 11 contra los Águilas de Filadelfia. Goff tuvo problemas en parte porque el Leones de Detroit La línea ofensiva no pudo brindarle mucha protección consistente.

Mientras le hacía una pregunta a Goff en su conferencia de prensa posterior al juego de la Semana 11, un periodista describió al mariscal de campo como «asediado» frente a los Eagles. Goff, sin embargo, trató de evitar tirar directamente su protección de pase debajo del autobús por el pobre desempeño ofensivo de la Semana 11.

“No lo sé, no lo sé” Goff dijo a los periodistas. cuando se le preguntó si la presión de los Eagles era la peor que había visto en mucho tiempo. «Creo [the Eagles] hizo un buen trabajo; Sí, creo que hicieron un muy buen trabajo.

«Están conscientes de cómo los equipos quieren atacarlos y saben que si vas a lanzar el balón rápido, pueden detenerse y levantar las manos. Lo entienden».

“[The Eagles] También sepan que si se trata de un retroceso más largo, para acelerar su presión sobre los mariscales. Lo hicieron hasta cierto punto. No quiero quitarles ningún crédito. Pero nos pegamos muchos tiros en el pie y nos dolió”.

Goff terminó El domingo por la noche 14 de 37 para 255 yardas. Su porcentaje de finalización del 37,8% marcó un nuevo mínimo de la temporada. Su mínimo anterior en esa categoría este año fue del 59,3%.

Goff también tuvo un touchdown y una intercepción con dos capturas.

El mariscal de campo Jared Goff no puede convertir cuartos intentos clave para los Lions

Ofensivamente, a los Lions les gusta vivir y morir en cuarta oportunidad. Contra los Eagles, los Lions murieron en la jugada crucial.

Detroit se fue de 5-0 en cuarta oportunidad, junto con una tasa de conversión de solo 3 de 13 en tercera oportunidad.

Eso impidió que los Lions anotaran en varias series. Pero la jugada más crucial del partido fue una parada de Filadelfia en la línea de gol en el tercer cuarto.

Enfrentándose a tercera y gol en la yarda 4 de los Eagles mientras perdían por siete, los Lions ganaron una yarda combinada en las siguientes dos jugadas.

«Sentimos que movimos el balón bastante decentemente a lo largo del juego. Nos quedamos ahí abajo, nos estancamos un par de veces». Goff dijo a los medios.. «Obviamente, los cuartos intentos no fueron lo suficientemente buenos. Les das mucho crédito. Son buenos, [expletive] defensa.

«Te gustaría pensar que si logramos un cuarto intento o dos, eso cambia el juego. Incluso algunos de esos terceros intentos, pero sí. Jugaron bien. Hoy ni siquiera estuvimos cerca del tabaco, ofensivamente».

Las Águilas utilizaron desvíos en la línea de golpeo para evitar que los Leones pasaran el juego

Filadelfia sólo derribó a Goff dos veces. Sin embargo, la presión sobre los mariscales de los Eagles también interrumpió el juego con desvíos de la línea defensiva.

Linieros defensivos de las Águilas Jalen Carter y Jordán Davis combinados para cinco defensas de pase el domingo. Esa fue una de las principales razones por las que Goff registró el peor porcentaje de pases completos de su carrera frente a Filadelfia.

Con la derrota, los Lions cayeron a 6-4 y al tercer lugar en la NFC Norte. Pero el equipo tendrá la oportunidad de reagruparse contra el Gigantes de Nueva York antes de enfrentarse a Empacadores de Green Bay en un enfrentamiento crítico de Acción de Gracias.

Goff dijo a los periodistas que los elementos no afectaron su capacidad de lanzamiento ni la del resto del equipo en Filadelfia. Pero los Lions también podrían beneficiarse de jugar los próximos tres partidos en casa.

Los Lions no volverán a jugar afuera hasta la Semana 18 contra el actual equipo que ocupa el primer lugar de la NFC Norte, el Osos de chicago.