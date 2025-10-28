Jared Allen lanza fuertes palabras a los vikingos antes del partido de los Lions

El Vikingos de Minnesota tuvo una mini semana de descanso después de una noche difícil el 23 de octubre, perdiendo 37-10 ante el Cargadores de Los Ángeles en “Thursday Night Football” en el SoFi Stadium.

Minnesota no tuvo mucho que llevarse en la Semana 8. El equipo debe evaluar qué salió mal y superar rápidamente la derrota antes del partido de la Semana 9 contra los Leones de Detroit. Después de iniciar el 2025 NFL temporada con marca de 3-2, los Vikings han perdido dos partidos seguidos para caer a 3-4.

Si bien la atención se centra en la situación del mariscal de campo, especialmente ahora que Carson Wentz está fuera de juego para la temporada 2025 de la NFL, el ex liniero defensivo de los Vikings, Jared Allen, cree cómo El desempeño de la defensa de Minnesota es igualmente preocupante.

«La ofensiva ha ido sumando puntos» Allen dijo en la edición del 27 de octubre del programa “Up & Adams”. «No estábamos realmente derrotados hasta este juego de los Chargers, pero cuando vi ese juego, lo más importante que vi fue la falta de tacleadas y que los muchachos no usaban sus manos correctamente al frente para atrapar bloqueos. Y sabes, para mí, si no puedes detener la carrera, es simple, ¿verdad? Tienes que detener la carrera».

¿Están los Vikings en una situación preocupante de QB?

Con Carson Wentz fuera por el resto de la temporada y la incertidumbre en torno al regreso del mariscal de campo de segundo año JJ McCarthy, Ryan Wilson de CBS Sports cree que Minnesota son en una situación preocupante mientras intentan salvar su temporada y avanzar a los playoffs.

«Diré esto: Kevin O’Connell es increíblemente paciente». Wilson dijo en la edición del 27 de octubre de “CBS Sports HQ.” “Ha hablado oficialmente sobre darles tiempo a los mariscales de campo jóvenes. Pero si JJ no está sano, no está sano.

«Y sé que les gusta mucho Max Brosmer, el agente libre no reclutado procedente de Minnesota que había jugado anteriormente en la Universidad de New Hampshire. Así que tienen opciones. Son opciones jóvenes con muy poco experiencia. Es un completamente juego de pelota diferente al de, digamos, Sam Darnold hace un año, quien obviamente tenía mucha experiencia pero no fue capaz de lo armó hasta que llegó a Minnesota.

«No quiero decir que los Vikings estén en mal estado, pero tienen algunas respuestas que necesitan encontrar en la posición de mariscal de campo ahora que Carson Wentz, quien había sido promedio en el mejor de los casos pero estaba manteniendo las cosas juntas hasta que JJ regresó, ahora está en IR, y su temporada parece haber terminado».

¿Llegarán los Vikings a los playoffs?

Dado que se espera que McCarthy regrese para el leones juego y el equipo sentado en 3-4, el grande La pregunta es si los Vikings aún pueden avanzar a los playoffs luego de la lesión de Wentz. Wilson admitió que no está seguro de cómo están las cosas en este momento. punto medio de la temporada.

«Aquí no es donde quieres estar a mitad de temporada», añadió Wilson. «No hay duda al respecto. Y de nuevo, el año pasado, esta vez, estuvimos teniendo conversaciones sobre Sam Darnold como MVP, lo cual es un poco gracioso decirlo, pero jugó muy bien. Ese equipo jugó muy bien.

«La otra cosa a tener en cuenta es que la defensa de Brian Flores no se parece mucho a la defensa de Brian Flores que vimos hace un año. Han estado expuestos en ocasiones, más recientemente el jueves por la noche, donde vimos la línea ofensiva, que también ha luchado contra las lesiones. Vimos a Carson Wentz recibir otra paliza que lo llevó a aterrizar en la lista de lesionados.

«Pero se agravan los problemas con la línea ofensiva luchando por mantenerse saludable y luego la defensa no jugando al nivel que tenía hace un año. Y si tomamos todo eso junto con un mariscal de campo joven y/o novato, en caso de que Max Brosmer tenga que jugar. Y aquí es donde te encuentras, y hay muy poco margen de error».