Japto Soerjosoemarno afirma el compromiso de los jóvenes de Pancasila de convertirse en socios gubernamentales

Jacarta – Consejo Nacional de Liderazgo (MPN) Ormas Pancasila Juventud (PP) celebró oficialmente una Gran Conferencia (mubes) XI en el Hotel Sultan, Yakarta, del 26 al 28 de octubre de 2025. Esta agenda quinquenal lleva como tema «Fortalecer la consolidación Organización Como socio del gobierno con espíritu de lucha para volver a la Constitución de 1945 (según el texto original del 18 de agosto de 1945) hacia una Indonesia dorada.»

A esta actividad asistieron alrededor de 1.200 participantes, entre ellos representantes de 35 Consejos de Liderazgo Regional (MPW) y 500 Consejos de Liderazgo de Rama (MPC) en toda Indonesia.

El XI Mubes es un impulso importante para que Pemuda Pancasila enfatice la dirección de la lucha de la organización hacia una transformación que sea más constructiva, moderna y pro-pueblo.

Presidente de la organización de masas Juventud Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno

Presidente General del MPN Juvenil Pancasila Japto Soerjosoemarno En sus palabras de apertura enfatizó que el XI Mubes no sólo fue una agenda para el cambio de liderazgo, sino también una oportunidad para fortalecer la consolidación organizacional en todos los niveles.

«La Juventud Pancasila nació del espíritu de defender la ideología de la nación. A la edad de 66 años, queremos reafirmar la posición de la Juventud Pancasila como un socio gubernamental crítico y constructivo en la protección de Pancasila y la lucha por los intereses del pueblo», dijo Japto.

Japto añadió que el PP debe ser una fuerza social que ayude al gobierno a lograr una Indonesia Dorada 2045, sin dejar de basarse en los valores básicos de Pancasila y el espíritu nacional.

«Los cuadros juveniles de Pancasila en toda Indonesia deben estar presentes entre la gente, ayudar a superar los problemas sociales, convertirse en un pegamento nacional y no en una fuente de división», dijo.

Mientras tanto, el vicepresidente general del MPN PP, Ahmad M Ali, dijo que la edad de la organización, que ahora ha alcanzado los 66 años, ha sido un largo viaje lleno de dinámica.

Admitió que no fue fácil para Pemuda Pancasila mantener su relevancia en tiempos cambiantes, pero la organización estaba decidida a realizar mejoras importantes.

«Este largo viaje no es fácil de recorrer. Somos conscientes de que los tiempos cambiantes requieren que Pancasila Youth siga adaptándose para seguir siendo aceptado en el corazón de la sociedad», dijo.

Según Ahmad, Mubes XI es un impulso de introspección para que todos los cuadros lleven a cabo evaluaciones y mejoras integrales.

«Sabemos dónde estamos hoy, conocemos nuestra historia del pasado. Pero estamos seguros de que cuando haya honestidad para evaluarnos a nosotros mismos y voluntad de mejorar el pasado, si Dios quiere, la sociedad podrá aceptarnos nuevamente», afirmó.