Japones MotoGP 2025, así que una experiencia inolvidable para los fanáticos del país

VIVA – El petróleo federal nuevamente estropeó a los consumidores leales con experiencia inolvidable. Esta vez, tres consumo afortunados con varios talleres y distribuidores fueron invitados a volar directamente a Japón para ver el evento. Motogp 2025 en el Circuito Motegi, 25-30 de septiembre de 2025.

Como el patrocinador oficial de Gresini Racing más de una década, Federal Oil continúa manteniendo la cercanía con los usuarios y los socios comerciales. Aquellos que fueron seleccionados a través del programa de lotería a principios de este año no solo disfrutaron de la tensión de la raza de clase mundial, sino que también tuvieron la oportunidad de explorar la cultura japonesa.

Gerente general de la marca de consumo de PT ExxonMobil Lubricantes Indonesia (EMLI), Rommy Averdy cuando, afirmó que este programa es una manifestación concreta de sinergia entre marcas, socios y comunidades de usuarios.

«Queremos proporcionar experiencias que no solo sean divertidas, sino que también sean orgullosas de nuestros consumidores y socios. Ver directamente las carreras de Gresini compitiendo en Motogp japonés Es una forma tangible de cercanía federal de petróleo con las partes interesadas y los consumidores, así como para fortalecer el mensaje de que los usuarios automáticos de motocicletas también pueden sentir a través de productos automáticos federales «, dijo Rommy.

MotoGP japonés 2025 es especial. Además de ser un lugar de competencia feroz entre los principales corredores del mundo, para los consumidores federales de petróleo, este viaje confirma que la marca lubricante siempre presenta más que un producto.

Este programa también fortalece la campaña federal de Matic, un lubricante sintético especial de las motos automáticas conocidas como «especialistas en frío». La ventaja de mantener la temperatura del motor permanece estable hace que la conducción sea más cómoda, tanto en el tráfico como en los viajes largos.

Además de la aceleración suave y la eficiencia de combustible, Federal Matic también protege al motor del desgaste. No es sorprendente que este lubricante continúe siendo el pilar de los usuarios automáticos de motocicletas en el país.

Más interesante, cada compra de ciertos productos federales de Matic, los consumidores también tienen la oportunidad de obtener crédito a través del programa QR Scan en el Centro Federal de Oil, el mercado oficial de tiendas o el sitio web oficial de la promoción federal de petróleo.

Con una combinación de apoyo en el World Racing Arena y la innovación de productos para los usuarios diarios, Federal Oil reiteró su posición como una marca de lubricante de dos ruedas cerca de los consumidores, los socios del taller y la comunidad.