Japón quiere limitar los trabajadores extranjeros a partir de 2027, cuota destinada a 426 mil personas

Tokio, VIVA – Gobierno Japón el martes 23 de diciembre de 2025, afirmó que lo estaba considerando restricciones cantidad trabajadores extranjeros que serán aceptados a través de un nuevo sistema de formación y empleo, con un objetivo de alrededor de 426 mil personas en los primeros dos años después del lanzamiento del programa en 2027.

Lea también: Se dice que Indonesia ha sufrido la mayor cantidad de pérdidas debido al aumento de las tasas de interés del Banco Central japonés.



La medida es parte de una revisión integral de las políticas de inmigración de Japón, luego de la creciente cautela pública sobre la afluencia de ciudadanos extranjeros.

La revisión se llevó a cabo siguiendo instrucciones. Primer Ministro de Japón Sanae Takaichiincluyendo el endurecimiento de las medidas para los extranjeros que se quedan más tiempo de lo estipulado en sus visas.

Lea también: La Bolsa de Valores de Asia brilla, los inversores se preparan para dar la bienvenida a la decisión de China sobre las tasas de interés



En medio de una escasez crónica de mano de obra debido al envejecimiento de la población, Japón planea eliminar su Programa de formación de aprendices técnicos para ciudadanos extranjeros. Este viejo programa a menudo generó críticas porque se consideraba que abría espacio para la explotación de mano de obra barata y las violaciones de los derechos humanos.

En cambio, el gobierno lanzará un nuevo programa titulado Empleos para el desarrollo de habilidades, diseñado para fomentar una mayor competencia de los trabajadores extranjeros y al mismo tiempo ofrecer trayectorias profesionales más claras.

Lea también: Las relaciones empeoran, los gemelos Panda en Japón regresan a China





El primer ministro japonés, Sanae Takaichi.

Según el nuevo plan, los trabajadores que completen tres años de servicio pueden cambiar al estatus de Trabajador Calificado Especial, que permite estancias más largas en Japón.

Objetivo de trabajadores calificados reducido

Según un borrador inicial presentado a un panel de expertos el martes, Japón planea aceptar hasta alrededor de 805.000 trabajadores extranjeros con estatus de trabajadores calificados especiales para marzo de 2029. Esta cifra es inferior al objetivo de 820.000 personas fijado en marzo de 2024.

El gobierno enfatiza que este número aún se puede reducir, en línea con los esfuerzos para aumentar la productividad mediante el uso de tecnología digital y automatización.

En conjunto, el número total de trabajadores extranjeros que serán aceptados a través de los programas existentes y nuevos se estima en 1,23 millones, según el borrador de la política. El gabinete de Takaichi tiene como objetivo la aprobación de este plan en enero.

El nuevo programa de formación cubre 17 campos ocupacionales, incluida la agricultura y la construcción, en comparación con los 19 sectores cubiertos por el actual programa de Trabajadores Especiales Calificados.

En el sistema de Trabajador Calificado Especial existen dos tipos de visas: Trabajador Calificado Especial I, con una estadía máxima de cinco años; Trabajador Cualificado Especial II, que permite prórrogas ilimitadas, facilitando así el camino a la posesión de un permiso de residencia permanente.