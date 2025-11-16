Japón protesta ante China porque insta a sus ciudadanos a no visitar la tierra de Sakura

Jacarta – Gobierno Japón transmitir protesta a Porcelana después de que Beijing instó a sus ciudadanos a no visita al país vecino. Esto se produce en medio de tensiones en torno a la última declaración del primer ministro Sanae Takaichi sobre Taiwán.

Tokio pidió una respuesta tranquila y mantener la estabilidad de las relaciones bilaterales. El secretario del gabinete, Minoru Kihara, pidió a China que tome las medidas que considere apropiadas sin dar más detalles y alentó a los dos países a continuar el diálogo.

«Las opiniones de China no están en línea con el entendimiento de Japón y que la comunicación a múltiples niveles entre los dos países es muy necesaria en medio de las diferencias que aún existen», dijo Kihara, el principal portavoz del gobierno, a los periodistas durante su visita a Niigata, al noroeste de Tokio, citado el domingo 16 de noviembre de 2025.

El director general de la Oficina de Asuntos Asiáticos y Oceánicos del Ministerio japonés de Asuntos Exteriores, Masaaki Kanai, también instó al representante jefe adjunto de la embajada china en Tokio, Shi Yong, a tomar las medidas adecuadas.

El viernes (14/11), el Ministerio de Asuntos Exteriores de China pidió a sus ciudadanos que pospusieran los viajes a Japón después de que la declaración de Takaichi sobre la posible participación de Japón en la situación de emergencia de Taiwán se convirtiera en una disputa diplomática más amplia.

Más temprano el sábado, el jefe de política del Partido Liberal Demócrata, Takayuki Kobayashi, dijo a los periodistas en la prefectura de Akita que Japón continuaría el diálogo y trabajaría para construir relaciones constructivas y estables con China.

También quiso determinar las razones detrás de la medida de Beijing. Kobayashi calificó las relaciones entre los dos países como muy importantes y enfatizó que la actitud de Japón hacia China no ha cambiado.

Las tensiones aumentaron después de que Takaichi dijera la semana pasada que un ataque militar chino a Taiwán podría crear una situación que amenazara la supervivencia de Japón.

En respuesta a la declaración, el cónsul general de China en Osaka, Xue Jian, escribió en la plataforma X que los “cuellos sucios” deberían cortarse sin dudarlo. Kobayashi consideró muy inapropiados los comentarios de Xue y pidió al gobierno que tome medidas firmes.

China, que reclama Taiwán como parte de su territorio, exigió que Takaichi retirara su declaración en el parlamento. Existe la preocupación de que Beijing pueda intensificar las medidas de represalia dependiendo de la respuesta del gobierno japonés.