Japón prepara una exhibición de la industria como país de honor del mercado de Cannes 2026

Japón será el centro de atención en el mercado de Cannes del próximo año, el centro de negocios del Festival de Cine de Cannesdespués de ser nombrado País de Honor 2026 – un reconocimiento que verá a la nación liderar las festividades de apertura del mercado y montar una muestra a gran escala de sus industrias cinematográfica, de animación y de contenidos.

Los planes fueron esbozados en una conferencia de prensa durante la actual Festival Internacional de Cine de Tokio por Junichi Sakamoto, presidente del comité ejecutivo de Japón, País de Honor 2026, y Guillaume Esmioldirector ejecutivo del mercado de Cannes. La edición de 2026 se celebrará del 12 al 20 de mayo junto con el 79º Festival de Cine de Cannes.

Como país de honor, Japón será coanfitrión de la noche inaugural del mercado, una gala de la industria que atraerá a más de 1200 delegados de todo el mundo, y será uno de los protagonistas de sus programas emblemáticos. Una serie de paneles, sesiones de networking y exhibiciones de proyectos destacarán la animación japonesa, el cine de género y las oportunidades de coproducción. El programa también incluirá una Cumbre de la Industria Japonesa y un día de proyecciones dedicadas a nuevas películas japonesas.

«Ser nombrado País de Honor presenta una oportunidad maravillosa para mostrar el atractivo del cine japonés en un escenario global», dijo Sakamoto. «Esperamos ver la rica cultura cinematográfica de Japón, junto con sus talentos y tecnologías emergentes, brillar aún más a nivel internacional».

Sakamoto señaló que la participación de Japón tiene como objetivo profundizar los vínculos industriales y promover la colaboración internacional. “Esto brinda una excelente oportunidad para fortalecer los vínculos con las industrias cinematográficas de todo el mundo y fomentar las producciones conjuntas”, afirmó.

Shiina Yasushi, vicepresidenta del comité ejecutivo y vicepresidente de UniJapan, quien también se desempeña como directora del mercado cinematográfico de Tokio, agregó que Cannes ayudaría a desmitificar el modelo de comité de producción japonés para los productores extranjeros. «Esperamos que los socios internacionales obtengan una comprensión más clara de cómo se financian y desarrollan las películas japonesas, allanando el camino para coproducciones más significativas», dijo.

Esmiol añadió: «Japón ocupa un lugar único en el cine internacional y es uno de los países más dinámicos en el mercado de Cannes, con compañías de ventas y productores muy activos. A título personal, como alguien con raíces japonesas, es una hermosa oportunidad para rendir homenaje a mi herencia cultural».

La iniciativa será organizada conjuntamente por el comité ejecutivo, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) y la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), con UniJapan coordinando la participación a través del Pabellón de Japón en Village International. Los detalles del programa y las empresas participantes se revelarán a principios del próximo año.

En la sesión informativa de Tokio, Satoru Hayasaka de METI dijo que la selección se alinea con la estrategia Cool Japan actualizada de Japón, que apunta a 20 billones de yenes (131,47 mil millones de dólares) en ingresos por contenido en el extranjero para 2033. Las exportaciones de Japón se han cuadruplicado en la última década a 58 billones de yenes (381,26 mil millones de dólares), impulsadas en gran medida por los juegos y la animación, pero con un potencial creciente en las películas de acción real.

El mercado local de Japón, que produce alrededor de 1.200 películas al año y atrae 150 millones de espectadores al año, sigue siendo uno de los más resistentes del mundo, con ingresos de taquilla que superan los 200.000 millones de yenes (1.310 millones de dólares). Los funcionarios ven Cannes 2026 como una oportunidad para profundizar la colaboración internacional y posicionar la narración japonesa de manera más prominente en el mercado global.

Japón sigue a Brasil (2025), Suiza (2024), España (2023) e India (2022) como la quinta nación en ostentar el título desde que el mercado de Cannes lanzó la iniciativa País de Honor para celebrar industrias nacionales destacadas y fomentar asociaciones transfronterizas.