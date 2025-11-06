Japón permite a la policía disparar a los osos

Tokio, VIVA – Policía Nacional Japón revisar las regulaciones para permitir la policia tiroteo oso después de un fuerte aumento de los ataques a humanos, informó Kyodo News el jueves.

Las nuevas normas entrarán en vigor a partir del 13 de noviembre. Anteriormente, el uso de rifles por parte de la policía sólo estaba permitido en situaciones excepcionales, como en casos de rehenes.

Según las pautas actualizadas, la policía ahora puede disparar a los animales que ingresan a áreas residenciales sin requerir la aprobación previa de las autoridades locales si los animales representan una amenaza directa para los humanos.

Las prefecturas de Iwate y Akita son las regiones que enfrentan la peor situación en cuanto a ataques de osos. Cada uno contará con dos unidades especiales compuestas por un comandante, un oficial de enlace y dos francotiradores.

Los equipos recibirán capacitación con asociaciones de caza locales para aprender el comportamiento animal y tácticas de tiro seguras.

El miércoles 5 de noviembre, Kyodo también informó que el ejército japonés comenzó a ayudar a la prefectura de Akita a hacer frente a un aumento de los ataques de osos en la región nororiental del país.

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón registró 13 personas muertas por ataques de osos desde abril, la cifra más alta registrada desde que comenzó el seguimiento.

Los informes sobre la aparición de osos en zonas residenciales son cada vez más frecuentes en Japón. (Hormiga)