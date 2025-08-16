Japón observa el 80 aniversario de la rendición de la Segunda Guerra Mundial







Japón está rindiendo homenaje a más de 3 millones de muertos por la guerra, ya que el país marca su rendición hace 80 años, terminando Segunda Guerra MundialA medida que la preocupación crece sobre los recuerdos que se desvanecen rápidamente de la tragedia de la guerra y las amargas lecciones de la era del militarismo japonés.

En una ceremonia nacional el viernes en el Budokan Hall de Tokio, alrededor de 4,500 funcionarios y familias afligidas y sus descendientes de todo el país observarán un momento de silencio al mediodía, el momento en que el discurso de rendición del entonces Emperador comenzó el 15 de agosto de 1945.

A solo una cuadra en el santuario de Yasukuni, visto por los vecinos asiáticos como un símbolo del militarismo, docenas de políticos japoneses de derecha y sus partidarios vinieron a rezar. Primer ministro Shigeru Ishiba Se mantuvo alejado de Yasukuni y envió un adorno religioso como un gesto personal en lugar de rezar por el controvertido santuario.

