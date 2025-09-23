Tokio, vivo – Japón Abstenerse de unirse a la lista de países que se están haciendo más tiempo reconocen la soberanía Palestina Como país en una reunión de alto nivel PBB en Nueva York.

Sin embargo, Tokio enfatizó que la solución de dos países sigue siendo el único camino a la paz eterna para Israel y Palestina.

«Con respecto al reconocimiento del estado palestino, el problema no es si se hará, sino cuándo», dijo el ministro de Asuntos Exteriores japonés Takeshi Iwaya en una conferencia en la sede de la ONU, Nueva York. «Mientras continúa monitoreando los desarrollos en la región, Japón continuará la discusión integral con mayor seriedad».

Los gazanes palestinos luchan por asistencia cayeron desde el aire

La decisión de Japón de no reconocer de inmediato la soberanía palestina es diferente de varios países occidentales, incluidos Gran Bretaña, Canadá y Francia, sino en línea con la posición de los Estados Unidos, los aliados más cercanos de Tokio.

En contraste con el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que brindó un fuerte apoyo a Israel en su conflicto con el grupo HamasIwaya enfatizó que Japón estaba «muy condenando» las acciones unilaterales de Israel, incluida la mejora de las operaciones militares en Gaza y la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania.

«Si Israel toma más pasos que impiden el logro de una solución de dos country, se alentará a Japón a introducir nuevos pasos en respuesta», dijo Iwaya.

En la misma ocasión, Iwaya instó a Hamas a liberar a todos los rehenes que todavía estaban detenidos desde los ataques del grupo en 2023 a Israel, y dejaron armas.

Antes del debate general de la sesión de la Asamblea General de la ONU el lunes, Francia y Arabia Saudita se convirtieron en el anfitrión de la conferencia destinada a revivir el impulso para la formación del estado palestino al lado de Israel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció oficialmente al estado palestino, después de que anteriormente Australia, Gran Bretaña, Canadá y Portugal declararon lo mismo el domingo.

Actos de solidaridad para Palestina

Macron dijo que el reconocimiento era «la única solución que permitiría a Israel vivir en paz».

Mientras tanto, Estados Unidos, el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que no reconoció a Palestina, junto con Israel boicotó la reunión.

Washington y Tel Aviv argumentaron que el reconocimiento palestino en realidad fortalecería a Hamas y extendería la guerra que había durado casi dos años. (Hormiga)