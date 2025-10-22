Japón le dirá a Trump que fortalecerá su ejército y mejorará su estrategia de seguridad







El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Japón dijo el miércoles que su país planea mostrar su determinación de fortalecer aún más su defensa para adaptarse rápidamente a las cambiantes realidades bélicas y la creciente tensión en la región cuando el Presidente de Estados Unidos Donald Trump Visita Tokio la próxima semana.

Se espera que Trump sostenga conversaciones el próximo martes con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo el martes después de ser elegida como la primera mujer líder de Japón.

Takaichi, que pasó gran parte de las últimas semanas envuelto en disputas políticas internas, tiene que enfrentar importantes pruebas diplomáticas a los pocos días de asumir el cargo, Trump y dos cumbres regionales.

«Nos estamos preparando firmemente para la visita del presidente Trump», afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi.

Motegi dijo que esperaba que la primera reunión de Trump con Takaichi durante su visita del 27 al 29 de octubre sirviera como una oportunidad para que los dos líderes discutieran un mayor fortalecimiento de la Alianza Japón-Estados Unidos fomentando al mismo tiempo su relación personal de confianza.

Dijo que Japón también espera cooperar más con Corea del Sur, junto con otros socios regionales, incluidos Australia y Filipinas, mientras busca relaciones estables y constructivas con China.

Actualmente, Japón está atravesando un desarrollo militar de cinco años hasta 2027 como parte de su estrategia de seguridad nacional, que incluye duplicar su gasto anual en defensa al 2% del producto interno bruto.

La estrategia que promueve la capacidad de contraataque de Japón con misiles de largo alcance marca una ruptura importante con la Japón principio de defensa exclusiva según su constitución pacifista de posguerra.

La alianza del partido gobernante con el derechista Partido de Innovación de Japón, que reemplaza al partido centrista y moderado Komeito, ha generado preocupación de que una estrategia revisada pueda implicar mayores roles ofensivos para Japón bajo Takaichi, un halcón en materia de seguridad.

Motegi dijo que un mayor fortalecimiento de la capacidad militar de Japón es esencial para adaptarse a nuevas guerras emergentes, como los enjambres de drones en la guerra contra Ucrania, así como las respuestas a los ataques cibernéticos.

Mientras prosigue firmemente el actual fortalecimiento militar de cinco años, el gobierno también lo revisará, «y esperamos transmitir firmemente nuestros planes al lado estadounidense», dijo Motegi.

Se espera que Japón enfrente duras demandas de Trump para aumentar aún más su gasto en defensa a niveles de la otan del 5% del PIB, más compras de costosos arsenales estadounidenses y gasto adicional para unos 50.000 soldados estadounidenses en Japón en virtud del pacto de seguridad bilateral.

«Nuestra defensa nacional debería basarse en nuestra propia decisión independiente», afirmó Motegi. «Lo importante no es la cantidad o el ratio del PIB sino lo que contiene».

También dijo que espera reunirse con su homólogo, el Secretario de Estado Marco Rubio, lo antes posible para discutir un mayor fortalecimiento de la capacidad de disuasión y respuesta de la alianza Japón-Estados Unidos.

Motegi regresa al cargo por segunda vez después de servir en 2019-2021, durante el primer mandato de Trump, cuando se ganó la reputación de ser un negociador duro. También tiene la tarea de dar seguimiento a las negociaciones entre Japón y Estados Unidos. acuerdo arancelario.

Dijo que esperaba trabajar hacia una «implementación sincera y constante del acuerdo» para promover y garantizar beneficios mutuos, seguridad económica y crecimiento.

