Japón elige el drama Kabuki de Lee Sang-il ‘Kokuho’ como presentación de Oscar

Japón ha seleccionado Lee Sang-il‘s «Hola«Como su presentación para la categoría de funciones internacionales en el 98º Premios de la AcademiaLa Asociación de Productores de Películas de Japón anunció el jueves.

Inicialmente en 1964 Nagasaki, la película sigue a Kikuo, de 14 años, que, después de la muerte de su padre de Yakuza, se encuentra bajo el ala de un famoso actor de Kabuki. Junto con el hijo del actor Shunsuke, Kikuo se dedica a la tradición teatral centenaria, con su relación evolucionando a través de décadas de actuaciones, desde la escuela de actuación hasta las prestigiosas etapas, en un contexto de «escándalos y gloria, hermandad y traiciones».

El elenco incluye a la estrella en ascenso Ryō Yoshizawa como Kikuo, Ryosei Yokohama como Shunsuke y International Star Ken Watanabequien interpreta a Hanjiro.

«Kokuho» se inclinó en la quincena de los directores de Cannes y posteriormente tocó en el Festival Internacional de Cine de Shanghai. Se jugará a continuación en Toronto.

El guión de la película equilibra cuidadosamente las actuaciones teatrales con la relación evolucionada fuera del escenario entre los dos clientes potenciales. «Traté de hacer el mejor equilibrio entre la obra en el escenario y la escena fuera del escenario. Quería que la audiencia viera la escena de los dos lo más perfecto posible», dijo Lee en una entrevista con Variedad Durante Cannes.

La película es un éxito masivo de taquilla en Japón, ganando JPY11.53 mil millones de yenes ($ 79 millones) de 8.17 millones de admisiones hasta el 24 de agosto, lo que lo convierte en la segunda película de acción en vivo japonesa más taquillera de todos los tiempos.

La última victoria de Japón en la categoría llegó en 2022 cuando «Drive My Car» de Hamaguchi Ryusuke se llevó a casa al Oscar.

«Kokuho» es producido por Aniplex Inc. en asociación con Myriagon Studio, Amuse Inc., Toho Co Ltd., Lawson Inc. y Credeus. Pyramide International está manejando las ventas internacionales.

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.