Japón elegirá a Sanae Takaichi como primera mujer primera ministra







El parlamento japonés elegirá a los ultraconservadores Sanae Takaichi como la primera mujer primera ministra del país el martes, un día después de que su partido en dificultades lograra un acuerdo de coalición con un nuevo socio que empujaría a su bloque gobernante más hacia la derecha.

Takaichi reemplazará al Primer Ministro Shigeru Ishiba, poniendo fin a un vacío político de tres meses y a disputas desde la desastrosa derrota electoral del Partido Liberal Demócrata en julio. Ishiba, que duró sólo un año en el cargo, renunció junto con su gabinete el martes temprano, allanando el camino para su sucesor.

La alianza improvisada del PLD con la derecha de Osaka Partido de la Innovación de Japóno Ishin no Kai, asegura su cargo de primer ministro en una votación más tarde ese mismo día porque la oposición no está unida. La alianza no probada de Takaichi todavía no alcanza la mayoría en ambas cámaras del parlamento y necesitan cortejar a otros grupos de oposición para aprobar cualquier legislación, un riesgo que podría hacer que su gobierno sea inestable y de corta duración.

«La estabilidad política es esencial en este momento», dijo Takaichi en la ceremonia de firma del lunes con el líder del JIP y gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura. «Sin estabilidad, no podemos impulsar medidas para una economía o una diplomacia fuertes». Los dos partidos firmaron un acuerdo de coalición sobre políticas que subrayan las opiniones duras y nacionalistas de Takaichi.

Su acuerdo de último minuto el lunes llega 10 días después del Demócratas liberales perdió a su socio de toda la vida, el Komeito, respaldado por los budistas, que tiene una postura más moderada y centrista. La ruptura amenazó con un cambio de poder para el PLD, que ha gobernado Japón casi ininterrumpidamente durante décadas.

Una vez que sea elegida primera ministra, Takaichi, de 64 años, presentará un gabinete con varios aliados del líder más poderoso del PLD, Taro Aso, y otros que la respaldaron en la votación del liderazgo del partido. El JIP no ocupará puestos ministeriales en el gabinete de Takaichi hasta que su partido tenga confianza en su asociación con el PLD, dijo Yoshimura.

Takaichi se está acercando a la fecha límite: un importante discurso político a finales de esta semana, conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cumbres regionales. Necesita abordar rápidamente el aumento de los precios y compilar medidas para impulsar la economía a finales de diciembre para abordar la frustración pública.

Si bien sería la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón, no tiene prisa por promover la igualdad o la diversidad de género. Takaichi es uno de los políticos japoneses que han bloqueado las medidas para el avance de las mujeres. Takaichi apoya la sucesión exclusivamente masculina en la familia imperial y se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y a permitir apellidos separados para las parejas casadas.

Un protegido del ex primer ministro asesinado Shinzo AbeSe espera que Takaichi emule sus políticas, incluyendo un fortalecimiento militar y económico, así como una revisión de la constitución pacifista de Japón. Con un control potencialmente débil del poder, se desconoce cuánto podría lograr Takaichi. Cuando Komeito abandonó la coalición gobernante, citó la respuesta laxa del PLD a los escándalos de fondos para sobornos que llevaron a sus consecutivas derrotas electorales.

El partido centrista también expresó su preocupación por la visión revisionista de Takaichi sobre el pasado bélico de Japón y sus oraciones regulares en el Santuario Yasukuni a pesar de las protestas de Beijing y Seúl que ven las visitas como una falta de remordimiento por la agresión japonesa, así como por sus recientes comentarios xenófobos. Takaichi ha bajado el tono de su retórica dura. El viernes, Takaichi envió un adorno religioso en lugar de ir a Yasukuni.

