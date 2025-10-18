Japón destruyó a Brasil, Alemania y España, la selección de Indonesia sigue cambiando de entrenador

VIVA – Cuando equipo nacional japonés continúa haciendo historia dorada al derrocar a los gigantes del mundo, Selección Nacional de Indonesia De hecho, vuelve a estar ocupado con el drama del cambio de entrenador.

Jugando en el estadio Ajinomoto de Tokio, el martes por la noche WIB 14 de octubre de 2025, los Samuráis Azules derrotaron con éxito a Brasil con un marcador de 3-2 en un partido de prueba internacional. Este resultado es la victoria más histórica del fútbol japonés.

Lo que fue aún más sorprendente fue que Japón estaba dos goles por detrás en la primera mitad. Sin embargo, con un espíritu inquebrantable y una extraordinaria disciplina táctica, se recuperaron y dieron la vuelta a la situación en la segunda parte.

Esta victoria confirma que ya no se puede subestimar a Asia.

Esta no es la primera vez que Japón sacude al mundo. Anteriormente, silenciaron a Alemania dos veces por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de 2022 y por 4-1 en un partido amistoso un año después.

En el mismo evento, Japón también venció a España 2-1, asegurándose como el primer equipo asiático en domar consistentemente a las potencias de Europa y Sudamérica en los últimos tres años.

Esto significa que los Samuráis Azules ahora no son sólo representantes de Asia, sino que son un símbolo de disciplina, coherencia y una dirección clara para el desarrollo.

Indonesia de hecho cayó en la clasificación y volvió a cambiar de entrenador

Mientras Japón sigue ascendiendo, la selección de Indonesia ha vuelto a caer en la clasificación fifa. Según la actualización publicada por la FIFA el viernes 17 de octubre de 2025, el equipo de Garuda cayó tres puestos hasta el puesto 122 del mundo con un total de 1.144,73 puntos.

Este descenso fue inseparable de dos derrotas en la cuarta ronda de la clasificación para el Mundial de 2026 en la zona asiática, 2-3 ante Arabia Saudita (9 de octubre) y 0-1 ante Irak (13 de octubre). Ambos partidos se disputaron en el estadio King Abdullah Sports City.

En la clasificación de la FIFA, Indonesia está ahora flanqueada por Sierra Leona (121) y Azerbaiyán (123).

PSSI Rescindir el contrato nuevamente

La tristeza por los resultados de la clasificación aún no ha terminado, PSSI ha anunciado nuevamente el fin de la cooperación con el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia.

Esta decisión se tomó mediante un mecanismo de rescisión mutua o mutuo acuerdo, y puso fin automáticamente a las funciones de los entrenadores de todas las categorías superiores, desde la Sub-23 hasta la Sub-20.

«La terminación de esta colaboración se llevó a cabo sobre la base del acuerdo de ambas partes, teniendo en cuenta la dinámica interna y la dirección estratégica del desarrollo futuro de la selección nacional», escribe el comunicado oficial del PSSI.