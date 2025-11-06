Japón considera ampliar "relacionado con la defensa" gasto en medio de la presión de EE.UU.







Japón está considerando aumentar el gasto general en defensa ampliando el alcance de lo que se considera gastos «relacionados» para incluir proyectos espaciales e iniciativas de infraestructura emprendidas por gobierno agencias más allá del Ministerio de Defensa, dijeron a Kyodo News fuentes familiarizadas con el asunto.

La medida tiene como objetivo demostrar la determinación de Tokio de aumentar los gastos de defensa en medio de la asertividad militar de China y otros desafíos de seguridad regional, mientras que la administración estadounidense espera que su aliado asiático cargue con una mayor carga de la seguridad regional, informó Kyodo News.

Antes de su primera cumbre en persona con el presidente estadounidense Donald Trump a finales del mes pasado, la primera ministra Sanae Takaichi se comprometió a acelerar el objetivo del país de aumentar el gasto en defensa y las iniciativas relacionadas al 2 por ciento del producto interno bruto desde el año fiscal 2027 al año fiscal 2025.

Takaichi dijo a los periodistas después de las conversaciones con Trump el 28 de octubre en Tokio que no hubo «intercambios teniendo en cuenta los números». Sin embargo, meses antes, la administración Trump supuestamente había presionado a Japón entre bastidores para que aumentara su gasto en defensa al 3,5 por ciento del PIB, dijo Kyodo News.

Según las fuentes, el gobierno está considerando asignar una mayor parte de su presupuesto a proyectos que mejoren la preparación de la defensa, incluidas iniciativas espaciales y de aviación, así como a la protección de la infraestructura, y contabilizarlos en el presupuesto general. defensa total del presupuesto.

En el presupuesto inicial para el actual año fiscal que comienza en abril, el gasto en defensa se fijó en aproximadamente 8,5 billones de yenes (55.000 millones de dólares) y los gastos relacionados en alrededor de 1,5 billones de yenes.

Estos gastos relacionados cubren cuatro áreas: investigación y desarrollo, infraestructura pública, ciberseguridad y cooperación internacional, así como el presupuesto de la Guardia Costera de Japón.

Los proyectos de infraestructura que actualmente se cuentan como relacionados con la defensa involucran principalmente aeropuertos y puertos civiles que se espera que sean utilizados por las Fuerzas de Autodefensa y la guardia costera en caso de una contingencia.

El gobierno está considerando incluir programas para proteger las instalaciones de energía, transporte y redes de comunicaciones, dijeron las fuentes.

También han surgido ideas para agregar gastos de construcción naval, prevención de desastres y actividades policiales destinadas a proteger información confidencial, como la tecnología avanzada.

Takaichi, quien asumió el cargo el 21 de octubre y es conocido como un halcón de la seguridad, prometió actualizar los documentos clave de política de seguridad nacional de Japón para fines de 2026.

Según los documentos adoptados en 2022, Japón fijó el objetivo de aumentar el gasto en defensa y relacionado con la defensa al 2 por ciento del PIB para el año fiscal 2027, un aumento significativo con respecto al límite de larga data de alrededor del 1 por ciento del PIB.

El actual plan de fortalecimiento de la defensa asigna 43 billones de yenes en gastos durante cinco años hasta marzo de 2028. El gobierno ha planteado la idea de ampliar los elementos designados como relacionados con la defensa, creyendo que la revisión de los documentos debería ir acompañada de medidas presupuestarias adicionales, informó Kyodo News.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, dijo que transmitió la determinación de Japón de seguir aumentando su gasto en defensa cuando se reunió con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, el 29 de octubre en Tokio.

