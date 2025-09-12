Jaonaay sobre el ascenso global de T-Pop, el legado familiar y el éxito viral

Jaayaay está teniendo un momento. El sencillo de debut del cantante y compositor tailandés bajo Sony Music Tailandia, «Sweet Baby», ha acumulado 11 millones de vistas de YouTube y 4,6 millones de corrientes de Spotify, al tiempo que generó un desafío de baile de Tiktok que incluso las superestrellas de K-pop NCT Dream se unieron durante su reciente gira de Tailandia.

Pero para el artista de 24 años, nacido Jinjett Wattanasin, Viral Success se siente como la validación de un viaje más largo. «El propósito de la canción realmente ha sido cumplirme como artista, mostrando los sonidos que realmente quería presentar durante los últimos siete u ocho años que he estado explorando esta industria», dice Variedad.

Jaonaay pasó de tres a cuatro meses con el productor Karn de Yented elaborando la moderna canción de R&B, que captura las noches de insomnio y los pensamientos de nuevo amor. El resultado es una mezcla suave de elementos clásicos y contemporáneos, anclados por un piano Rhodes y en capas con las propias armonizaciones vocales de Jaonaay.

«Realmente queremos [the T-pop market] Para disfrutarlo fácilmente «, explica.» Y pensé que mientras estaba desplazándome, cada vez más personas comenzaron a usarlo, bailando, poniéndolo en carretes y diferentes plataformas. Así que pensé que esto es mucho más más que de lo que esperaba «.

«Sweet Baby» ejemplifica cómo los artistas modernos deben navegar por el descubrimiento musical impulsado por las redes sociales. Jaonaay se acercó a la canción estratégicamente, apuntando a lo que él llama «una canción fácil en el sistema» que podría conectarse con las típicas experiencias de amor adolescentes.

«Creo que esto funciona muy bien, combinándose con las redes sociales y todas las plataformas, porque realmente las llegó», señala. El éxito de la pista demostró sus instintos correctos sobre la creación de puntos de entrada accesibles para nuevas audiencias.

El artista ha explorado previamente temas románticos, especialmente con su dúo de Valentine’s Day 2021 «14 de febrero» con Juné, que ha ganado 34.5 millones de corrientes de Spotify y se convirtió en una favorita de la lista de reproducción en las plataformas de transmisión.

Si bien Jaonaay reconoce el poder de la música y las redes sociales como plataformas para mensajes, particularmente relevantes dada la turbulenta historia política de Tailandia, se centra primero en el crecimiento artístico.

«Creo que en este momento, a esta edad, creo que todavía tengo mucho que aprender», dice. «Así que creo que todavía estoy navegando y tratando de atrapar todo lo que viene en el camino. Así que creo que tal vez en el futuro cercano, definitivamente participaría en todo eso».

Con el respaldo de Sony Music Tailandia y una base en Pop R&B, Jaonaay se está construyendo hacia su primer álbum completo mientras permanece abierto a la exploración de género. El éxito, para él, comienza simplemente: «Solo para obtener mi estilo y el primer álbum en mi vida, creo que a alguien le gustaría por eso».

Jaonaay representa parte de una nueva ola de artistas tailandeses que remodelan la huella global de T-Pop. Mientras que K-Pop domina la atención internacional y el P-pop de Filipinas gana impulso, ve que el momento de Tailandia llega naturalmente.

«Creo que el talento y el trabajo siempre estuvieron aquí», dice. «Es solo el turno y es solo el ciclo de la industria. Por lo tanto, es un giro diferente. Tal vez el centro de atención tiene que brillar en diferentes regiones en diferentes momentos. Así que creo que tal vez viene hacia el momento de T-Pop».

La música corre en la familia. Su padre es Jetrin Wattanasin, una leyenda en la industria de la música tailandesa, aunque Jaonaay enmarca que influyen prácticamente en lugar de románticamente.

«Lo veo de gira a menudo, todos los días, y proporciona a tres de sus hijos. Construyó esto. Envió a todos sus hijos a la escuela», reflexiona Jaonaay. «Así que estoy como, tal vez esto podría convertirse en algo que disfruto también, porque veo que se ocupa de su equipo. Vea la belleza del trabajo. Vea lo respetado que podría ser».

La manzana musical no cae lejos del árbol en el hogar de Wattanasin. El hermano de Jaonaay, Jaokhun, también está aumentando en la escena T-Pop, creando lo que Jaonaay describe como «una competencia muy saludable».

«Es divertido tener a alguien justo a mi lado experimentando cosas muy similares, pero en un estilo diferente, así que al menos alguien con quien hablar», dice. «Es cálido tener a alguien en el mismo viaje también».

El artista multi-hyfenato, que comenzó como modelo antes de abrirse paso a los 17 años con «Kon La Chan» (114 millones de visitas a YouTube), también está abierto a la industria cinematográfica de Tailandia. «Me encantaría que venga», dice sobre posibles oportunidades de actuación.

Por ahora, sin embargo, Jaonaay está saboreando en el momento en que su visión musical encontró a su audiencia. «Estoy aquí, agradecido, muy, muy agradecido de que esto suceda en este momento, y solo tengo que prepararme para las oportunidades que vienen».