Janus Films adquiere los derechos estadounidenses de ‘Blue Heron’ de Sophy Romvari

Películas de Jano ha adquirido los derechos estadounidenses de “garza azul”, protagonizada por Eylul Guven y Edik Beddoes. La película se estrenará en 2026.

“Blue Heron” sigue a Sasha (Guven), la hija de ocho años de una familia de inmigrantes húngaros que se muda a la isla de Vancouver a fines de la década de 1990. A medida que la familia comienza a adaptarse a su nuevo entorno, su hijo mayor, Jeremy (Beddoes), comienza a mostrar problemas de comportamiento cada vez más antisociales y peligrosos en su nuevo hogar.

Los miembros adicionales del reparto incluyen a Iringó Réti, Ádám Tompa, Amy Zimmer, Liam Serg y Preston Drabble.

«No es exagerado decir que Janus Films ha llevado al público la mayoría de las mejores películas de todos los tiempos», dijo Romvari en un comunicado. “Que mi ópera prima se incorpore a este legado, gracias a un equipo tan dedicado a celebrar el cine y proteger la experiencia teatral, es mucho más que un sueño hecho realidad”.

La película tuvo su estreno mundial en competición en el Festival de Cine de Locarno 2025, ganando el Premio Swatch a la Primera Película y el Premio del Jurado Junior. En septiembre, “Blue Heron” celebró su estreno norteamericano en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde ganó el premio al Mejor Descubrimiento Canadiense.

“Blue Heron” fue producida por Nine Behind Productions (Canadá) y Boddah (Hungría) en asociación con Memory, Simbelle Productions, Tinygiant y Ursa Major con financiación de Telefilm Canada y el Instituto Nacional de Cine de Hungría. MoreThan Films representará las ventas internacionales.

Los productores de “Blue Heron” incluyen a Romvari, Ryan Bobkin, Sara Wylie y Gábor Osváth. Los productores ejecutivos son Riel Roch-Decter, Lauren Melinda, Neil Champagne, Veronica Diaferia, Sara Eolin, Jasmin Karibzhanova, Sam Sutcliffe y Leah CL.

El acuerdo fue negociado por Janus Films y los realizadores.