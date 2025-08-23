Janice Tjen se clasificó para la ronda principal del US Open 2025, terminando los 21 años esperando a Indonesia en el Grand Slam

Estados Unidos, Viva – Las noticias orgullosas provienen del mundo tenis Indonesia. Jugador de tenis hija Janice Gann logró asegurarse de aparecer en la ronda principal US ABIERTO 2025, después de derrocar a los representantes japoneses, Aoi Ito, en la ronda final de la calificación celebrada en el Centro de Tenis Usta Billie Jean King, viernes 22 de agosto de 2025 en la noche de la noche.

Janice parecía dominante con una victoria recta 6-1, 6-2 en solo 49 minutos. El 23 años -old Yakarta -born registró cuatro as, cuatro ganadores, sin un solo error no forzado, y ahorró cinco de los seis puntos de descanso que enfrentó.

Esta victoria se siente aún más especial porque ITO es la tercera calificación de semillas que está en su mejor desempeño. Anteriormente, Ito incluso se deshizo de la octava clasificación del mundo, Jasmine Paolini y Anastasia Pavlyuchenkova en el WTA 1000 Montreal y Ringintiti.

Con este resultado, Janice terminó la espera de 21 años de Indonesia para regresar para tener un representante en el sector individual femenino Grand Slam. La última vez, Angelique Widjaja apareció en la ronda principal de US Open en 2004.

En la actualidad, Janice ocupa el puesto de 147 WTA, el logro más alto a lo largo de su carrera. Logró ese logro gracias al rendimiento constante durante todo el verano en los Estados Unidos, incluido el finalista en ITF W75 Lexington e ITF W100 Landisville, Pennsylvania. Anteriormente, también apareció en ITF W100 Evansville en preparación para el US Open.

Los Juegos Asiáticos Hangzhou 2023 Medalista de dual de bronce femenino con Aldila Sutjiadi comenzaron a focalizar desde que penetraron en el Top 200 WTA. De hecho, fue nombrado el jugador de ITF del mes dos meses seguidos (mayo y junio de 2025), con un impresionante récord de 42 sets invictos.

Durante ese período, Janice ganó dos títulos ITF W35 en Corea del Sur, luego continuó su dominio con cuatro títulos individuales y tres títulos dobles en un mes.

Con este logro histórico, el público espera que el tenis del país se active. Janice Tjen no solo logró penetrar en la etapa de Grand Slam, sino que también trajo el nombre de Indonesia al mapa de la competencia mundial de tenis.