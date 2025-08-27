Janice Tjen fue eliminada del US Open 2025 después de derrocar al mundo 36 World, Emma Raducanu

VIVA – lucha del jugador de tenis Jugador de tenis indonesio Janice Gann De US ABIERTO 2025 debe detenerse. Una de las reinas tenis mundo, Emma Raducanu Se convierte en el muro de Janice de Janice para ir más allá.

En el partido que tuvo lugar en el Luis Armstrong Stadium, Wiby por la noche del miércoles 27 de agosto de 2025, Janice había tenido dificultades.

Por el contrario, Raducanu es dominante y parece cómodo ganar puntos por punto. Después de ganar puntos en el primer juego, Raducanu pudo romper el servicio de Tjen en el segundo juego y frustrar los tres puntos de descanso de Tjen en el tercer juego para liderar 3-0.

Janice había ganado puntos, pero Raducanu era superior en la posición 5-2. Raducanu luego nuevamente pudo romper el servicio de Tjen en el juego ocho para finalizar el primer set con un puntaje de 6-2 en 31 minutos.

El dominio de Raducanu continúa en el segundo juego. El jugador de tenis británico tenía 5-0 por delante en menos de 25 minutos después de que dos veces rompiendo el servicio de Tjen en los juegos segundo y cuatro. En el sexto juego, Tjen logró asegurar puntos a 1-5.

Pero Raducanu inmediatamente obtuvo una victoria por 6-1 en el séptimo juego. El servicio en la posición de 40-30 no puede ser devuelto perfectamente por Tjen. También ganó en una hora.

Este resultado hizo que el viaje de Janice se detuviera en el Grand Slam US Open 2025. Sus logros hasta la segunda ronda coinciden con sus predecesores como Yayuk Basuki, Wynne Prakusya y Angelique Widjaja.