Janet Yang cerrará el Taiwan Content Fest con un discurso sobre el cine asiático

Janet Yangel primer asiático-americano en dirigir la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, culminará el Festival de contenido creativo de Taiwán con un discurso de apertura que explora cómo los cineastas asiáticos pueden ampliar su alcance en los mercados internacionales.

El ganador del Emmy y del Globo de Oro, conocido por producir “The Joy Luck Club”, “Over the Moon” y “Indictment: The McMartin Trial”, se encuentra entre los más de 25 oradores internacionales en la reunión anual de la Agencia de Contenido Creativo de Taiwán.

Jane Wu, quien dirigió la serie animada de Netflix ganadora del Emmy “Samurái de ojos azules”, trazará su trayectoria profesional desde artista de guiones gráficos hasta directora y hablará sobre el trabajo transfronterizo con varias compañías de producción.

En el frente coreano, Sean Saeyoon Shim del productor de “Moving” Mr. Romance y Youngsun Soh de A+E Global Media Korea abordarán tácticas de financiación y distribución para proyectos internacionales.

Las plataformas del sudeste asiático están enviando a sus jefes de contenido para discutir las prioridades de adquisición: Le Thuy Trang de FPT Play de Vietnam, Komin Aoudomphan de True Digital Group de Tailandia y Roland Lee de Astro de Malasia revelarán qué impulsa sus decisiones de programación para el contenido asiático.

La narración japonesa tendrá su propio protagonismo a través de Mika Omori, quien escribió “Hitori de Shinitai” y “The Unfettered Shogun”, junto con los productores de “Anpan” de NHK, Ken Kurasai y Yuki Uchida. Su panel examina cómo los dramas de época combinan realidad y ficción.

Tres candidatas a los premios Golden Bell a la Mejor Actriz, Ning Chang, Alice Ko y Allison Lin, aparecerán juntas por primera vez para discutir las trayectorias profesionales y los roles de las mujeres tanto delante como detrás de la cámara.

La presidenta de la TAICCA, Sue Wang, dijo que la industria está siendo remodelada por cambios en la tecnología, los modelos comerciales y las estrategias de inversión, y señaló que observar los desarrollos en Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Francia y el Sudeste Asiático puede agudizar la ventaja competitiva de Taiwán a nivel internacional.

Las docenas de sesiones del foro abarcan temas que incluyen diversos formatos, desarrollo de propiedad intelectual y aplicaciones de inteligencia artificial. Se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre en el Centro de Exposiciones Nangang de Taipei.